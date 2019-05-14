10:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь на Камчатке украл ящик с продуктами у охотников (видео)
Добычу он утащил в лес.
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Добычу он утащил в лес.
На Камчатке медведь похитил контейнер с продуктами прямо из кузова автомобиля.
Забавный инцидент произошел на трассе
Один из мужчин бросился за зверем с криками и даже пальнул в воздух в надежде, что медведь испугается и бросит ящик. Но животное так просто не сдалось. Зверь утащил добычу в лес.
Анна Лысенко
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