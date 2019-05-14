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10:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь на Камчатке украл ящик с продуктами у охотников (видео)

Добычу он утащил в лес.

На Камчатке медведь похитил контейнер с продуктами прямо из кузова автомобиля.

Забавный инцидент произошел на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Происшествие сняли на видео очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из мужчин бросился за зверем с криками и даже пальнул в воздух в надежде, что медведь испугается и бросит ящик. Но животное так просто не сдалось. Зверь утащил добычу в лес.

Анна Лысенко

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