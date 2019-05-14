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11:13 (мск), источник: ТАСС

Кейт Бланшетт. В чем секрет актрисы, способной сыграть английскую королеву и Боба Дилана?

Николай Долгин — об универсальной австралийской актрисе, которая 14 мая отмечает 50-летний юбилей.

Источник: AP 2019

Элегантный стиль, аристократическая бледность, которой позавидуют лорды вампиров, и самые точеные скулы в Голливуде — Кейт Бланшетт ни с кем не спутать. Кажется, для нее нет ничего невозможного: с той же убедительностью, с которой актриса вживается в образ королевы Елизаветы I, она способна сыграть даже мужчину.

В экспериментальном фильме «Меня там нет» роль легендарного музыканта Боба Дилана примерили на себя шесть исполнителей, но точнее всех в образ попала именно Бланшетт. Эта роль обернулась номинацией на «Оскар». Актриса вообще избалована вниманием киноакадемиков и дважды покидала их церемонии не с пустыми руками, а общее количество ее всевозможных наград и номинаций перевалило за несколько сотен.

Актриса, которая умеет все

Благодаря своему утонченному виду Бланшетт особенно к лицу роли светских львиц и особ голубых кровей. И тех и других в ее фильмографии хватает. Королеву-деву она сыграла дважды («Елизавета» (1998) и «Золотой век» (2007)) и оба раза номинировалась на «Оскар». Ее царственный и благородный образ эльфийской владычицы Галадриэль во «Властелине колец» и «Хоббите» растопил сердца толкинистов по всему миру.

В «Авиаторе» Бланшетт столь органично воспроизвела замашки достославной актрисы Кэтрин Хепберн, что стала первой исполнительницей, получившей «Оскар» за роль другой обладательницы золотой статуэтки. В мелодраме «Кэрол» Кейт предстала в качестве дамы, которая проходит через развод в 1950-е и влюбляется в другую девушку.

Пожалуй, свой самый сильный перформанс Бланшетт выдала в «Жасмин» Вуди Аллена.

По сюжету нервозная женщина, привыкшая к роскоши высшего общества, вынуждена свыкаться с жизнью в бедности. Актриса могла опираться на свой опыт, поскольку в юности тоже натерпелась лишений. Ее отец умер от сердечного приступа, когда ей было всего десять, и матери пришлось одной содержать троих детей. Аллен не постеснялся позаимствовать многие ходы и типажи из пьесы и фильма «Трамвай «Желание», которые давали актерам потрясающую возможность развернуться. Бланшетт и сама успела сыграть Бланш Дюбуа, героиню Теннесси Уильямса, в театре, что подготовило ее к бенефису в «Жасмин».

В персонажах Бланшетт часто угадывается высокий интеллект и сквозит холодность.

Это подходящие черты для экранных злодеев, поэтому режиссерам порой трудно удержаться от того, чтобы не предлагать ей роли антагонисток. Например, Спилберг сделал из нее агента КГБ в «Индиане Джонсе и Королевстве хрустального черепа» и был очень собой (и ей) доволен. Впрочем, отрицательные роли в блокбастерах для больших актеров — это своего рода развлечение.

Бланшетт же не боится выходить из привычного амплуа и вживаться в неоднозначных и несимпатичных героинь и в более глубокомысленном кино.

В «Скандальном дневнике» она не потерялась на фоне матерой Джуди Денч и сыграла шантажируемую учительницу, вступившую в запретные отношения с 15-летним учеником. В «Маленькой рыбке» актриса также обходится без привычного гламура и борется с героиновой зависимостью.

Источник: AP 2019

Бланшетт ловко балансирует между коммерческим массовым кино, жанровыми фильмами и независимым артхаусом. В частности, в «Манифесто» она изобразила аж 13 разных личностей (среди которых затесался бородатый бомж), декламирующих знаковые тексты вроде манифеста футуризма. Изначально проект затевался как арт-инсталляция, а режиссер Джулиан Розефельдт настаивал на паре дюжин ипостасей для актрисы, но она уговорила его поумерить аппетиты. Отстрелявшись в этом чудачестве, Кейт отправилась озорничать в дорогом шапито «Тор: Рагнарек» в качестве богини загробного мира. Типичная Бланшетт.

Карьерные секреты

Актриса своеобразно подходит к выбору ролей. Иные актеры ищут персонажей, которых бы им хотелось изобразить, или интересную драматургию. Однако Бланшетт знает, что даже самый лучший сценарий не гарантирует успеха, поскольку в киноиндустрии к ним традиционно относятся без всякого почтения. Тексты могут многократно переписываться кем ни попадя (нередко по ходу съемок) — да так, что их родной автор не узнает.

Персона
Кейт Бланшетт

Поэтому актрису манят не сочные характеры, а именитые режиссеры, с которыми ей хочется поработать. За свою карьеру она уже сошлась с такими величинами, как Джим Джармуш, Питер Джексон, Дэвид Финчер, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен, Уэс Андерсон и другие.

Впрочем, даже под началом признанных мастеров она не становится марионеткой в их руках, а занимается полноценным сотворчеством в создании своих персонажей. Бланшетт не стесняется спорить, поскольку, по ее мнению, когда все находятся на одной волне, результат получается пресным.

Актриса своего не упускает: ее разногласия с фабрикой грез порой носят не только креативный характер, но и финансовый. Будучи одной из самой высокооплачиваемых актрис современности, она сражается с Голливудом за равные гонорары для мужчин и женщин. Дело вовсе не в бескорыстной любви к деньгам, а в равноправии. Непризнанные актрисы не могут себе позволить выкаблучиваться в переговорах, поэтому Кейт считает своим долгом стоять на передовой и бороться за них.

Источник: AP 2019

У Бланшетт оригинальный и не эгоистичный взгляд на актерскую профессию. Она убеждена, что невозможно проникновенно играть что-то самой по себе — все зависит от партнеров. Жизнь в героев привносит именно диалог и взаимодействие с другими людьми. Актриса сравнивает это с цирковой трапецией: какой бы ни была подготовка к роли, все сводится к тому, чтобы прыгнуть в чужие руки и тебя в нужный момент подхватили.

Бланшетт верит, что задача артиста — не быть вежливым, а провоцировать. Будь то эмоции, мысли и дискуссии. Похоже, ее тактика работает: актрису редко можно уличить в участии в постыдных проектах.

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