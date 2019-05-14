11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Горбатый кит «взлетел» над рыбацкой лодкой (видео)
Невероятные кадры сняли в Калифорнии.
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Невероятные кадры сняли в Калифорнии.
Рыбаки в калифорнийском заливе Монтерей стали свидетелями невероятной картины: огромный горбач вынырнул из воды рядом с рыбацкой лодкой.
На видео, снятом 60-летним Дугласом Крофтом и наблюдателем за китами Кейт Каммингс, виден впечатляющий контраст между размерами кита и судном Baja Sueno.
«Горбатые киты возвращаются на лето в Монтерей как раз в сезон лосося. В заливе в это время находятся сотни лодок», — рассказал Крофт.
Взрослые самцы горбатых китов достигают в длину 13,5 метров, а самки — 14,5 метров. Самые крупные горбачи вырастают до 17—18 м.
Анна Лысенко
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