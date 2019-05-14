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12:53 (мск), источник: Rambler.ru

«Я всё время терплю»: Познер пожаловался на Урганта

Владимир Познер в эфире программы «Вечерний Ургант» указал ведущему Ивану Урганту на его недостатки, которые проявились в совместной работе телеведущих над документальным фильмом о Японии.

Тепло поздоровавшись с Познером, Ургант в первую очередь поинтересовался, чем знаменитый журналист остался недоволен в ходе съёмок в Японии.

«Вы шутите три четверти шуток не смешных. Во-вторых, вы говорите беспрестанно, невозможно вставить и слова. В-третьих, вы всегда опаздываете. Это что-то невероятное», — пожаловался Познер. При этом он отметил, что Ургант никогда не опаздывает на поезд или самолёт, но позволяет себе игнорировать пунктуальность во встречах с друзьями.

В качестве примера Познер привёл случай в японском отеле, когда они с Ургантом договорились вместе позавтракать, и телеведущий опоздал на полчаса. «Я заходил в ваш номер проверять, ушли ли вы», — пошутил Иван. «Слёзы одни», — парировал Познер, отметив, что нелепые попытки оправдаться всегда вызывают у него жалость. При этом журналист подчеркнул, что недостатки Урганта проявляются из раза в раз в процессе совместной работы, поэтому ему приходится «терпеть» молодого коллегу.

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