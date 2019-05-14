14:07 (мск), источник: РИА Новости
На Земле произошла самая мощная за полтора-два года магнитная буря
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Земле началась самая крупная за
Ученый уточнил, что это связано с активностью Солнца. «Это событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи», — добавил он.
При этом Богачев сказал, что бывают и более серьезные магнитные бури.
«Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в
Активность началась во вторник около шести утра по московскому времени и продлится до вечера. Нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее ночи.
«В данный момент (около 13:10 мск. — Прим. ред.) событие проходит через свой максимум», — сказал Богачев.
Метеочувствительным людям он посоветовал быть осторожными.