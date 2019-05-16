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13:07 (мск), источник: Известия

Медики предупредили об опасности синего света от светодиодов

Специалисты французского Национального агентства по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) призвали чиновников пересмотреть нормативы использования светодиодов.

Источник: РИА "Новости"

По мнению медиков, синий свет от этих ламп разрушает сетчатку глаза и нарушает естественные ритмы сна.

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Данные об опасности «синего света» собирались c 2010 года и представлены общественности в докладе организации. В документе также представлен анализ воздействия всех светодиодных систем. Излучение светодиодов увеличивает риск возрастной дегенерации желтого пятна — причины потери зрения, заключили медики. Также ряд светодиодов могут вызвать приступы головной боли и хроническую усталость.

Синий свет от планшетов, ноутбуков и смартфонов низко интенсивен и потому не так опасен. Однако использование гаджетов в темноте ведет к сбою циркадных ритмов человека.

«Но опыт показывает, что даже очень слабое воздействие света, насыщенного голубым, в темное время суток нарушает биологические ритмы и, следовательно, сон», — предупредили медики. В свою очередь, сбой биологических ритмов ведет к нарушению метаболизма и даже развитию онкологии.

Особая опасность грозит детям, поскольку глазной хрусталик у них сформирован не полностью.

Для дома ANSES рекомендует использовать светодиодные светильники, имеющие теплый белый свет.

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