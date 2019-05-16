11:51 (мск), источник: РИА Новости
Более 66 тысяч человек примут участие в конкурсе IT-специалистов
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Порядка 66,5 тысячи
Всероссийский конкурс для специалистов в цифровой сфере «Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Заявочная кампания конкурса проходила с 3 апреля по 15 мая.
Мы получили 66474 заявки. Это говорит о востребованности конкурса «Цифровой прорыв» у целевой аудитории — талантливых и амбициозных специалистов
IT-сферы.Впереди у конкурсантов два важных этапа — онлайн-тестированиеи региональные соревнования, преодолев которые, сильнейшие команды смогут побороться за призы в финале конкурса осенью этого года.
«Желаем успехов всем участникам при прохождении конкурсных испытаний», — приводит
Как уточнили в
«Наибольший приток заявок на конкурс пришелся на последние две недели заявочной кампании. Стоит отметить, что в связи с многочисленными просьбами со стороны регионов нам пришлось продлить этап регистрации на три дня. Отборочное
Оно будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где команды участников за 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов.
По итогам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере пятисот тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».