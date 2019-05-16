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11:51 (мск), источник: РИА Новости

Более 66 тысяч человек примут участие в конкурсе IT-специалистов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Порядка 66,5 тысячи ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики подали заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Всероссийский конкурс для специалистов в цифровой сфере «Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Заявочная кампания конкурса проходила с 3 апреля по 15 мая.

Мы получили 66474 заявки. Это говорит о востребованности конкурса «Цифровой прорыв» у целевой аудитории — талантливых и амбициозных специалистов IT-сферы. Впереди у конкурсантов два важных этапа — онлайн-тестирование и региональные соревнования, преодолев которые, сильнейшие команды смогут побороться за призы в финале конкурса осенью этого года.
Алексей Комиссаров
гендиректор АНО «Россия — страна возможностей»

«Желаем успехов всем участникам при прохождении конкурсных испытаний», — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Как уточнили в пресс-службе организации, больше всего заявок поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

«Наибольший приток заявок на конкурс пришелся на последние две недели заявочной кампании. Стоит отметить, что в связи с многочисленными просьбами со стороны регионов нам пришлось продлить этап регистрации на три дня. Отборочное онлайн-тестирование стартует уже сегодня», — отметил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Участие в онлайн-тестировании — обязательное условие прохождения в региональный этап конкурса.

Оно будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где команды участников за 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов.

По итогам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере пятисот тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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