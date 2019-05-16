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12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В китайской кофейне подают кофе с сахарными «облаками» (фото)

И в кружку капает сладкий дождь.

Мастера одной из китайской сети кофеен знают, как превратить обычный кофе в нечто сказочное. Они создали первый в мире «волшебный» напиток под названием Sweet Little Rain («Сладкий дождик»).

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Это кружка горячего американо, над которой «парит» белоснежное облако из сладкой ваты, закрепленное на специальной подставке. По мере того, как пар из кружки плавит сахарную вату, она начинает капать сладкими каплями прямо в горячий кофе, придавая ему необычный вкус.

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Екатерина Гура

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