13:56 (мск), источник: Daily Storm
Норвежские экоактивисты сыграли на инструментах изо льда — видео
Цель акции — привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
Норвежский квартет
«Необходимо бережно относиться ко льду, иначе он исчезнет. И не менее бережно стоит обходиться и с природой», — цитирует Euronews слова лидера музыкального коллектива Терье Исунгсета.
Музыканты нередко обращаются к проблеме глобального потепления. К примеру, в 2018 году лидер группы Radiohead Том Йорк выпустил клип на композицию под названием «Руки прочь от Антарктики» (Hands off the Antarctic), в котором были продемонстрированы кадры из трехмесячной северной экспедиции Гринписа.
В 2016 году известный пианист Людовико Эйнауди сыграл на побережье Северного Ледовитого океана на рояле свою композицию «Арктическая элегия» (Elegy For The Arctic). Музыкант находился на платформе в форме льдины на фоне тающего ледника. Цель акции — привлечь внимание к изменению экосистемы Арктики, чтобы придать особый статус северной акватории, где климат сильно изменился в результате глобального потепления.
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