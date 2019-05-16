13:38 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянин по ошибке забрал из детсада чужую дочь
Житель республики Коми забрал из детского сада чужую дочь. Он осознал свою ошибку только дома, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на
8 мая мужчина приехал в детсад «Сказка» в
Тем временем заведующая детского сада обратилась в полицию. Однако искать мужчину не пришлось — отец привез девочку назад и отдал воспитателям. В МВД рассказали, что россиянин в момент инцидента был трезв, и отметили, что претензий со стороны правоохранительных органов к нему нет.
В среду, 15 мая, в сети появилось видео драки детсадовцев. Камера запечатлела, как воспитанники красноярского детсада втроем валят на землю и бьют своего сверстника. Роликом заинтересовались следователи.