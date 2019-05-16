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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Влюбленные из США решили сэкономить на свадьбе и поженились в метро

Скромная и необычная свадьба.

30-летний Роберт Муссо и 32-летняя Фрэнсис Дания из Нью-Йорка могут похвастаться одной из самых экономных и необычных свадебных церемоний в мире.

Влюбленные познакомились в 2016 году на военной базе в Афганистане, а потому шутили, что к «полевым» условиям им не привыкать. Молодожены долго думали, как сделать свою свадьбу менее затратной, но при этом незабываемой. Тогда Роберту предложил пожениться в движущемся поезде метро. Фрэнсис долго не соглашалась, но в итоге сдалась — и не пожалела.

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Роберт вместе с 10-ю гостями, фотографом и священником сели на поезд возле Проспект-парка, и на протяжении нескольких станций они украшали вагон цветами и воздушными шарами. Спустя некоторое время в вагон села невеста со своим отцом и племянником. И свадебная церемония незамедлительно состоялась.

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Влюбленные отметили, что всем гостям и пассажирам, ставшим случайными свидетелями торжества, их торжество подарило прекрасное настроение.

Екатерина Гура

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