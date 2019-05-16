13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Влюбленные из США решили сэкономить на свадьбе и поженились в метро
Скромная и необычная свадьба.
30-летний Роберт Муссо и 32-летняя Фрэнсис Дания из
Влюбленные познакомились в 2016 году на военной базе в Афганистане, а потому шутили, что к «полевым» условиям им не привыкать. Молодожены долго думали, как сделать свою свадьбу менее затратной, но при этом незабываемой. Тогда Роберту предложил пожениться в движущемся поезде метро. Фрэнсис долго не соглашалась, но в итоге сдалась — и не пожалела.
Роберт вместе с 10-ю гостями, фотографом и священником сели на поезд возле
Влюбленные отметили, что всем гостям и пассажирам, ставшим случайными свидетелями торжества, их торжество подарило прекрасное настроение.
Екатерина Гура