Зубы неандертальцев помогут найти предка людей

Эволюционные ветви неандертальцев и современных людей разошлись около 800 тысяч лет назад, что намного раньше, чем считалось до сих пор.
К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона на основе анализа темпов развития зубов этих двух видов людей.
Наука утверждает, что люди современного вида и неандертальцы имели общего предка. Однако, когда именно отделились эти эволюционные ветви, остается предметом спора. Первые анализы ДНК показали, что это произошло 300−500 тысяч лет назад. Более поздние исследования сдвинули дату вглубь тысячелетий до отметки 500−700 тысяч лет.
В новом исследовании ученые проанализировали темпы эволюции зубов протонеандертальцев из знаменитой испанской пещеры Сима де лос Уэсос в Сьерра-де-Атапуэрке, живших 430 тысяч лет назад. Там были найдены останки около 30 гоминидов. Их задние зубы очень маленькие и имеют много сходств с зубами неандертальцев более позднего периода.
У всех гоминидов форма зубов развивалась с похожей скоростью, говорят исследователи. Чтобы зубы протонеандертальцев успели настолько измениться, должно было пройти достаточно времени с момента их появления как отдельного вида.
«Зубы из пещеры Сима сильно отличаются от тех, которые мы ожидаем найти у общего предка неандертальцев с современными людьми. Это позволяет предположить, что эти виды эволюционировали раздельно в течение длительного периода времени», — говорит доктор Аида Гомес-Роблес.
Это исследование поможет в поиске общего предка неандертальцев и современных людей, поскольку оно позволяет исключить все группы гоминидов, которые появились позже, чем 800 тысяч лет назад.