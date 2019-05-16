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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зубы неандертальцев помогут найти предка людей

Ученые проанализировали темпы эволюции зубов протонеандертальцев из знаменитой испанской пещеры Сима де лос Уэсос.

Эволюционные ветви неандертальцев и современных людей разошлись около 800 тысяч лет назад, что намного раньше, чем считалось до сих пор.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона на основе анализа темпов развития зубов этих двух видов людей.

Наука утверждает, что люди современного вида и неандертальцы имели общего предка. Однако, когда именно отделились эти эволюционные ветви, остается предметом спора. Первые анализы ДНК показали, что это произошло 300−500 тысяч лет назад. Более поздние исследования сдвинули дату вглубь тысячелетий до отметки 500−700 тысяч лет.

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В новом исследовании ученые проанализировали темпы эволюции зубов протонеандертальцев из знаменитой испанской пещеры Сима де лос Уэсос в Сьерра-де-Атапуэрке, живших 430 тысяч лет назад. Там были найдены останки около 30 гоминидов. Их задние зубы очень маленькие и имеют много сходств с зубами неандертальцев более позднего периода.

У всех гоминидов форма зубов развивалась с похожей скоростью, говорят исследователи. Чтобы зубы протонеандертальцев успели настолько измениться, должно было пройти достаточно времени с момента их появления как отдельного вида.

«Зубы из пещеры Сима сильно отличаются от тех, которые мы ожидаем найти у общего предка неандертальцев с современными людьми. Это позволяет предположить, что эти виды эволюционировали раздельно в течение длительного периода времени», — говорит доктор Аида Гомес-Роблес.

Это исследование поможет в поиске общего предка неандертальцев и современных людей, поскольку оно позволяет исключить все группы гоминидов, которые появились позже, чем 800 тысяч лет назад.

Анна Лысенко

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