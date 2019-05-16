Когда уходит детство

«Моя Планета» узнала, с какого возраста жители разных стран могут совершать взрослые поступки.
Напомним, что в России человек юридически окончательно становится взрослым в 18 лет. Курить, употреблять спиртное, сочетаться законным браком россияне могут именно с этого возраста. А вот заниматься сексом — с 16 лет. Как дело обстоит в других странах?
Йемен
Возраст сексуального согласия: 9 лет
Призывной возраст: 14 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет
Продажа алкоголя: запрещена
В стране, вот уже четыре года охваченной гражданской войной, отмечать совершеннолетие не принято. Не до этого. А для девочек этот возраст вовсе не имеет никакого значения, так как для многих из них детство заканчивается, едва успев начаться. Причем до 2014 года минимальная возрастная граница вступления в брак вовсе отсутствовала.
Поводом для принятия нормы послужили две громкие истории: смерть в первую брачную ночь восьмилетней девочки и развод десятилетней.
Добившись указания в законе минимального брачного возраста, правозащитники одержали хоть небольшую, но победу над исламистами, которые настаивали, что установление означенного противоречит традициям. По данным правозащитной организации Girls Not brides, сейчас в мире живут около 700 млн женщин, выданных замуж детьми. Если ситуация не изменится, к 2050 году их может стать 1,2 млрд. И да, в армию тут идут почти дети.
Франция
Возраст сексуального согласия: отсутствует
Брачный возраст: 18 лет для мужчин, 15 лет для женщин
Призывной возраст: 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет
Употребление алкоголя: 16 лет (вино, пиво), 18 лет (крепкие алкогольные напитки, ликеры)
Существованием детских браков в странах третьего мира, к сожалению, никого не удивить. Но во Франции возраст согласия на секс на законодательном уровне тоже не установлен. В 2018 году здесь был принят закон, направленный против «сексуального и сексистского насилия». Вот только возрастной порог, до которого согласие на половое сношение не будет считаться оправдывающим обстоятельством, власти определять не стали.
Получается, что заниматься сексом здесь можно чуть ли не с детства. И доказать, что ребенка изнасиловали, родителям будет сложно.
Израиль
Возраст сексуального согласия: 16 лет
Призывной возраст: 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет
Употребление алкоголя: 18 лет
Согласно закону, совершеннолетие наступает в 18 лет. Но для иудеев куда важнее еврейское совершеннолетие: бар-мицва для мальчиков (13 лет) и бат-мицва для девочек (12 лет).
Считается, что в этот день человек становится взрослым, следовательно, может самостоятельно отвечать за свои поступки, получает право изучать Тору, исполнять все ее 613 заповедей и может жениться.
Правда, с последним закон не согласен.
Отмечается бар- или бат-мицва бурно. Родители начинают готовиться к торжеству примерно за год. Покупается нарядная одежда, устраивается грандиозный праздник, на который приглашаются друзья и близкие. Главная его часть — церемония в синагоге или у Стены Плача, во время которой ребенок впервые читает Тору.
Саудовская Аравия
Возраст сексуального согласия: отсутствует (только в браке)
Брачный возраст: отсутствует
Призывной возраст: служба контрактная, но служить можно с 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет
Употребление алкоголя: запрещено
Долгое время в стране вообще отсутствовало указание возраста совершеннолетия. Впрочем, его установление не играет особой роли и сейчас. Ведь семейное право до сих пор носит особый характер. Минимальный брачный возраст отсутствует, большинство же религиозных деятелей считают, что девочка пригодна для брака с 9 лет, а мальчик — с 15. Об отношении в этой стране к женщинам свидетельствует вывод местных ученых, сделанный в 2016 году.
Они решили, что женщины являются млекопитающими, следовательно, должны быть наделены теми же правами, что другие животные из этого класса, то есть, по сути, приравнены к козам и верблюдам.
Впрочем, сами женщины продолжают активно бороться за свои права.
Китай
Возраст сексуального согласия: 14 лет
Брачный возраст: 22 года для мужчин, 20 лет для женщин
Призывной возраст: 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет
Употребление алкоголя: 18 лет
В Древнем Китае вступление юношей и девушек во взрослую жизнь отмечалось специальными ритуалами: гуаньли для мальчиков и цзили для девочек. Гуаньли обычно проходила в семейном храме. Достигшему 20 лет юноше в присутствии семьи и гостей вручали специальную шапочку и шарф. Затем его волосы собирали в узел, что означало достижение зрелости. Цзили проводилась для девочек в 15 лет. До этого возраста девочки должны были заплетать косы, а на обряде инициации старшие женщины помогали им вымыть волосы, собрать в узел и заколоть специальными шпильками.
Сейчас проведение ритуала не является обязательным, однако возрождение традиции все же наблюдается — в основном на северо-западе Китая.
Южная Корея
Возраст сексуального согласия: 13 лет
Призывной возраст: 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 19 лет
Употребление алкоголя: 19 лет
Несмотря на то что жениться корейцы могут в 18 лет, а заниматься сексом и того раньше, совершеннолетними они становятся в 19 лет. Причем, когда ребенок рождается, считается, что ему уже есть год.
Отсчет детского возраста в Южной Корее начинается не со дня рождения ребенка, как в европейских странах, а с начала года.
Более того, день рождения принято отмечать 1 января. Вот и получается, что корейцы старше жителей других стран, родившихся в тот же год.
В третий понедельник мая для юношей и девушек, которые в текущем году достигают совершеннолетия, проводится церемония. Первое упоминание о ней относится к 965 году. Со временем традиция стала популярна среди представителей высшего класса, но для девушек и юношей отличалась. Юноша, облачившись в традиционную мужскую одежду, кланялся гостям и выпивал свой первый бокал алкоголя со всеми желающими. Во время ритуала ему давалось новое имя с упоминанием «ча», что означало получение им в обществе определенного места. В заключение он посещал семейную святыню и кланялся старшим членам семьи и родственникам. Девушки же просто облачались в традиционную одежду и посещали семейные святыни. К середине XX века под влиянием западной культуры о ритуале стали забывать, и только недавно корейцы начали практиковать его снова.
Япония
Возраст сексуального согласия: 13 лет
Брачный возраст: 20 лет (с 2022 года — 18 лет)
Призывной возраст: 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет
Употребление алкоголя: 20 лет
Если в большинстве стран возрастную планку скорее повышают, в Японии решили снизить — по крайней мере для брака. Все для того, чтобы оживить стареющее общество и решить проблему с падением рождаемости. И это будет первое снижение с 1876 года.
Самих же японцев волнует, как бы не возникла проблема в связи с традиционным праздником совершеннолетия.
Дело в том, что он отмечается в январе, а в этом же месяце 18-летние сдают вступительные экзамены в университеты.
Так что тратить драгоценное время на церемонию совершеннолетия неразумно. Тем более, в Японии она проходит с большим размахом: в этот день юноши и девушки, которым исполняется 20 лет между 2 апреля предыдущего и 1 апреля нынешнего года, приглашаются на различные мероприятия, проводимые в городах и префектурах. После официальной церемонии совершеннолетие празднуется с друзьями и семьей.
Сингапур
Возраст сексуального согласия: 16 лет
Брачный возраст: 25 лет для мужчин, 21 год для женщин
Призывной возраст: 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 21 год
Употребление алкоголя: 18 лет
Официально совершеннолетие наступает в Сингапуре в 21 год. И пусть забрать в армию могут на три года раньше, а алкогольные напитки продадут с 18, курить разрешается строго по достижении совершеннолетия.
Канада
Совершеннолетие: 18−19 лет
Возраст сексуального согласия: 16 лет
Брачный возраст: 18−19 лет в зависимости от провинции
Призывной возраст: 19 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет
Употребление алкоголя: 18−19 лет в зависимости от провинции
Курение: 18−19 лет в зависимости от провинции
В Канаде возраст, с которого разрешаются взрослые поступки, зависит от провинции. Заниматься сексом можно уже с 16 лет и даже раньше — при определенных условиях. Но это если партнеры близки по возрасту.
Так, если девочке 12, а ее партнеру 14 — получается, можно, если же 15 — нельзя. Если же девушке 14 или 15, партнеру может быть не больше 19 или 20 соответственно.
Бразилия
Возраст сексуального согласия: 14 лет
Призывной возраст: 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет, но по желанию можно голосовать и в 16−17 лет
Употребление алкоголя: 18 лет
Несмотря на то что совершеннолетие в Бразилии наступает в 18 лет, широко отмечается только 15-летие, но лишь у девушек. У юношей такой знаменательной даты нет. Праздник означает переход во взрослую жизнь и отмечается настолько пышно, насколько позволяет финансовое состояние семьи. Шикарное платье именинницы, огромные торты, специальные декорации — семья не скупится. Самым трогательным моментом торжества является церемония 15 свечей.
Девушка дает по свече каждому, кто повлиял на ее взросление за 15 лет. Каждая свеча означает общее воспоминание или какой-то момент, который связывает именинницу с этим человеком. Иногда дарение свечи сопровождается благодарственной речью.
Россия
Возраст сексуального согласия: 16 лет
Призывной возраст: 18 лет
Возраст, начиная с которого можно голосовать: 18 лет
Употребление алкоголя: 18 лет