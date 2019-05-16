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14:11 (мск), источник: Ведомости

На результаты шоу «Голос. Дети» повлияли боты

Компания Group-IB обнаружила факт массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу одного из участников телевизионного проекта «Голос. Дети», следует из поступившего в «Ведомости» сообщения компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
Имя участника представитель Group-IB назвать отказался, однако в сообщении говорится, что это участник под порядковым номером 07 — в финале под ним выступала Микелла Абрамова.

Именно она победила в шоу, набрав в итоговом голосовании 56,5% голосов телезрителей.

Group-IB обнаружила, что у лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой в текст sms попала часть кода для автоматизации отправки сообщений. Он выглядел так: 07 31: 2019−04−26 22:47:31, где 07 — порядковый номер участника финального голосования.

Всего в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 000 sms-сообщений. Все номера принадлежат одному оператору и используют один тариф, но на момент проверки использованные номера были недоступны, уточняется в сообщении.

Также в ходе расследования Group-IB обнаружила необычно высокую активность голосования в одном из регионов сразу после начала голосования. Исследователи компании выявили, что для звонков в этом регионе были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8 (ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8 (ХХХ)ХХХ-ХХ-39 и т. д.).

Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000. Специалисты Group-IB не выявили кибератак или внутреннего воздействия на систему выборов победителя.
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Group-IB не раскрывает регионы, где было зафиксировано аномально высокое голосование, а также имена участников, за которых осуществлялись накрутки, до публикации финального отчета по расследованию, уточнил представитель Group-IB «Ведомостям». Компания планирует завершить расследование до конца месяца. Первые результаты проверки компания передала «Первому каналу». «Первый канал» и Group-IB ознакомили с ними компанию Talpa Media (Нидерланды), владеющую правами на шоу «Голос», говорится в сообщении.

Финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. Победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

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О проверке результатов финала шоу «Первый канал» объявил уже 27 апреля. Телеканал отметил, что оператор голосования — компания Talpa — заметил «некоторые аномальности» при голосовании. Гендиректор «Первого» Константин Эрнст подчеркивал, что за все сезоны проекта «Голос» канал впервые столкнулся с ситуацией, когда возникли вопросы к используемой в шоу системе голосования. Для проверки были привлечены специалисты Group-IB. Проверить результаты голосования призывали, в частности, ведущий программы Дмитрий Нагиев, а также Валерий Меладзе, который стал одним из наставников детей, участвовавших в шоу.

Представитель «Первого канала» отказался обсуждать результаты проверки до их публикации. На момент публикации связаться с Яном Абрамовым не удалось, «Ведомости» направили ему запрос.

Алена Сухаревская, Светлана Ястребова, Кирилл Буланов

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