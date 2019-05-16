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15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рифовые акулы вернулись к берегам «запрещенного» острова (видео)

Экосистема залива восстанавливается.

В залив Майя Бэй у тайского острова Пхи-Пхи-Ле вернулись рифовые акулы.

Местные биологи насчитали уже около 60 особей. Экосистема залива продолжает восстанавливаться после того, как год назад бухту закрыли для туристов.

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Рифовые акулы обитают в Индийском и Тихом океанах. Взрослые особи вырастают до 2 метров в длину. Могут быть опасны для человека, если их раздразнить.

Пхи-Пхи-Ле в Андаманском море — очень известное место для дайвинга. Среди туристов его популярность возросла после 2000 года, когда здесь был снят фильм «Пляж». Власти даже были вынуждены закрыть остров для посещения на некоторое время, поскольку флоре и фауне райского уголка наносился огромный ущерб. Сейчас это часть национального парка Пхи-Пхи.

Анна Лысенко

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