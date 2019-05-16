15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рифовые акулы вернулись к берегам «запрещенного» острова (видео)
Экосистема залива восстанавливается.
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Экосистема залива восстанавливается.
В залив Майя Бэй у тайского острова
Местные биологи насчитали уже около 60 особей. Экосистема залива продолжает восстанавливаться после того, как год назад бухту закрыли для туристов.
Рифовые акулы обитают в Индийском и Тихом океанах. Взрослые особи вырастают до 2 метров в длину. Могут быть опасны для человека, если их раздразнить.
Анна Лысенко
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