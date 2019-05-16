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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Представитель Алсу отказался комментировать итоги проверки финала «Голоса»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Директор певицы Алсу Сергей Фадеев в беседе с РИА Новости отказался комментировать предварительные результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети», которая, в частности, выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером семь.

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу «Голос». Согласно докладу, компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь, который был присвоен победительнице проекта Микелле Абрамовой. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию.

«Не комментируем», — сказал собеседник агентства.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследования результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

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