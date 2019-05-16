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14:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети». Проверка выявила накрутку голосов

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала телешоу «Голос. Дети» после того, как компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, ставшей победительницей конкурса.

Источник: Русская служба Би-би-си

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — говорится в заявлении канала.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети», — говорится в пресс-релизе Group-IB, поступившем в Би-би-си.

По подсчетам Group-IB, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч текстовых сообщений.

Все номера принадлежат одному оператору и используют один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны, пояснили в Group-IB.

Проверка продолжается и будет завершена до конца месяца. До публикации финальных итогов проверки компания не стала раскрывать данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование.

В апреле 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы по итогам зрительского голосования победила в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети». Она получила 56,5% голосов зрителей. Финал шоу транслировался в прямом эфире на Первом канале.

Победа Абрамовой вызвала шквал возмущенных откликов в соцсетях. 27 апреля Первый канал объявил о начале проверки результатов голосования.

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст признал, что «активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».

Родители Микеллы Алсу и ее супруг Ян Абрамов ситуацию не комментировали. Кроме того, певица и ее дочь ограничили возможность комментировать последние публикации в «Инстаграме».

Ведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев заявил в разговоре с РБК, что 24 мая в эфире Первого канала выйдет прямой эфир, в котором будут расставлены точки над «i».

«Если все так как вы сказали, и информация подтвердится, то придется предпринимать меры», — сказал Нагиев.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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