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17:08 (мск), источник: ТАСС

Путин: нужно рассчитать, сколько будет стоить бесплатное питание для школьников

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием, «хотелось бы расширить серьезным, существенным образом», отметил президент.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин считает, что количество детей, получающих бесплатное питание в школах, может быть увеличено. Однако, выступая в четверг на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), глава государства высказался за проведение тщательных расчетов, чтобы власти брали на себя только те обязательства, которые будут в состоянии выполнить.

Конечно, хотелось бы расширить серьезным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием, но мы должны тогда посчитать объемы финансирования и определить источники.
Владимир Путин
президент РФ

И пояснил: «Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы».

«А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание, над этим всегда нужно думать», — указал президент.

Выслушав несколько сообщений о проблемах с обеспечением бесплатным питанием льготных категорий школьников, Путин заметил, что такой «бюрократический подход известный». «Дело, конечно, не в нормативном регулировании, дело в социальной справедливости», — уверен он.
Глава государства также отреагировал на предложение ОНФ перевести контроль за качеством питания в школах с уровня их директоров на губернаторский уровень. «У нас разные школы подчинены разным уровням: есть школы муниципальные, есть республиканские. Если мы на губернаторский уровень замкнем контроль всех школ в регионе, не факт, что это будет эффективно», — сказал он.

При этом Путин отметил, что «совершенно точно можно вывести контроль за питанием в муниципальных школах на уровень муниципального руководства».

«Детали можно продумать, но в целом отстегнуть контроль за питанием в школах от самой школы, повысить ответственность — об этом нужно подумать», — подчеркнул президент. Он пообещал обсудить данный вопрос с профильными ведомствами.

Адресная поддержка

Президент поддержал идею оказания адресной поддержки семей, которые испытывают финансовые сложности с подготовкой детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей. С предложением об оказании такой помощи выступила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева на пленарном заседании медиафорума.

Я согласен, наверное, еще многое приходится в школе делать с помощью рабочих тетрадей, это, так сказать, расходный материал. И здесь, конечно, нужно подумать о том, чтобы адресно помочь тем семьям, которые так или иначе будет в этом нуждаться. Здесь я согласен, и прошу министерство [Минпросвещения] подумать над этим, сделать предложение.
Владимир Путин
президент РФ

Шмелева на пленарном заседании форума выступила за то, чтобы «разработать меры по адресной поддержке тех семей, которые испытывают финансовые сложности при подготовке к учебному процессу», а также перевести часть учебных материалов, которые предоставляются в виде рабочих тетрадей, в электронный формат.

Путин напомнил, что в соответствии с законом, учебники школьникам должны выдаваться бесплатно на время обучения, «так прописано в законе, здесь не должно быть никакого мухлежа, жульничества». Он попросил чиновников, ответственных за эту тему, «точно это контролировать, нужно внимательнее к этому относиться».

В то же время, отметил президент, учителя имеют право самостоятельно выбирать учебники и методические материалы для своих учеников. «Поэтому, вы правы, можно лучше, больше и эффективнее использовать электронные носители, и тогда не нужно будет тратиться на эти рабочие тетради», — добавил глава государства.

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