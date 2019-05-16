16:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Никто не смог перепить британцев
Global Drug Survey выпустила исследование о потреблении алкоголя и наркотиков.
Исследование Global Drug Survey 2019 о потреблении алкоголя и наркотиков в мире признало самой часто пьющей страной Великобританию. На втором месте стоят США, на третьем Канада. Реже всего напиваются жители Чили, Колумбии и Германии. Данных по России в исследовании не приводится.
Исследование (.pdf) проводится независимой организацией, состоящей из экспертов по изучению проблем потребления алкоголя, табака и наркотических средств. В команде исследователей есть эксперты, консультирующие по соответствующим вопросам британское Министерство здравоохранения, члены британской комиссии по контролю за употреблением алкоголя и наркотических веществ,
В рамках исследования был проведен анонимный опрос 123 тыс. человек из 30 стран мира. Его ведущий автор, профессор Университетского колледжа Лондона Адам Уинсток сообщил «Ъ», что данных по России в этом году было собрано недостаточно для включения в общий рейтинг. Согласно результатам опроса, в среднем за последние 12 месяцев респонденты чрезмерно употребляли алкоголь 33 раза.
Чаще всего напивались британцы — 51 раз, совсем немного отстали от них американцы — 50 раз, за ними идут канадцы — 47 раз. Реже всего, по собственному признанию респондентов, чрезмерно употребляли алкоголь за последние 12 месяцев опрошенные жители Чили (16 раз в год), а также Колумбии и Германии (по 22 раза).
Наиболее популярными наркотическими средствами среди опрошенных стали каннабис и его производные, экстази и кокаин. Также в десятку самых популярных веществ вошли амфетамины, LSD, галлюциногенные грибы, бензодиазепины (сильнодействующие транквилизаторы.— «Ъ»), кетамин, закись азота, а также опиодные препараты, выписываемые по рецепту. Исследователи выяснили, что в течение последних 12 месяцев 55 тыс. опрошенных употребляли каннабис, при этом они видели и/или осведомлены о публикуемых предупреждениях о возможном вреде употребления. 75% отметили, что они в целом доверяют предупреждениям о вреде для концентрации внимания, временного снижения мозговой активности, опасности при вождении и потреблении в несовершеннолетнем возрасте.
Исследователи отдельно отмечают рост рисков физического и сексуального насилия при употреблении алкоголя или наркотических веществ. Около трети опрошенных женщин сообщили, что в той или иной мере подвергались таким рискам — нападению, изнасилованию или попытке изнасилования — после того, как они чрезмерно употребили алкоголь или наркотики.
В 90% случаев это происходило под воздействием алкоголя. В 59% случаев алкоголь был единственным употребленным средством, в 31% случаев — алкоголь вместе, до или после наркотиков. При этом пострадавшие от нападений или попыток нападения сообщили, что в 97% случаев не заявляли об этом в полицию. 43% сообщили, что не обратились в полицию, потому что частично ощущали свою ответственность за произошедшее. 43% сказали, что не были уверены в том, что произошло преступление. 25% заявили, что в случае обращения в полицию им пришлось бы писать заявление против своего знакомого. 20% — потому что не хотели, чтобы о случившемся
Евгений Хвостик