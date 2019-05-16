Певец Лоза призвал не проводить детские песенные конкурсы

Ранее Первый канал заявил о том, что принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», основываясь на промежуточных результатах проверки, которые подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие.
Я считаю, что все детские песенные конкурсы надо отменить, они очень вредны. Ребенок не должен получать установку «Иди, порви их всех». Ему рано еще рвать и нечем рвать, у него еще голос не сформировался. Все дети поют примерно одинаково, и говорить кто лучше, кто хуже нельзя. Пусть они поют, танцуют, рисуют, но не соревнуются. Вот, пожалуйста, ребенка втащили во взрослые игры, зачем он должен в них участвовать? Ребенок должен о детстве думать и любить других детей.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу «Голос». Согласно докладу, компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь, который был присвоен победительнице проекта Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.
Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию. В компании напомнили, что завершат расследование до конца мая.