15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мик Джаггер после операции порадовал поклонников фирменным танцем (видео)
За одну ночь ролик набрал более 3 миллионов просмотров.
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За одну ночь ролик набрал более 3 миллионов просмотров.
75-летний лидер британской культовой группы The Rolling Stones Мик Джаггер недавно перенес сложную операцию на сердце. Но, судя по всему, сейчас с ним уже все в порядке.
Накануне музыкант опубликовал видео, где он исполняет свои фирменные движения в танцевальном зале перед зеркалами.
Поклонники Джаггера пришли в восторг от его формы, и за одну ночь видеоролик набрал более 3 миллионов просмотров.
Екатерина Гура