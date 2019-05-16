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17:05 (мск), источник: Чердак

Быструю ходьбу связали с высокой продолжительностью жизни

Это подтвердили данные полумиллиона британцев.

Источник: B_Me/СС0

Исследователи из Лестерского университета проверили, как на продолжительность жизни человека влияет его физическая форма — скорость ходьбы, индекс массы тела, окружность талии или сила рук. Оказалось, что те, кто ходит быстро, в среднем дольше живут.

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Предыдущие исследования показывали, что хорошая физическая подготовка может защитить от вредных последствий ожирения. Тем не менее, такие исследования были недостаточно полны — например, в них учитывались только люди с повышенным индексом массы тела (ИМТ) и не учитывались те, чей вес недостаточен. Другие исследования, учитывая физическую активность, не принимали во внимание ИМТ и так далее.

В новой работе ученые решили заполнить эти пробелы. Для этого они использовали данные биобанка Великобритании с 2006 по 2016 годы. 474 919 добровольцев предоставили исследователям следующие сведения: скорость ходьбы, которую оценили в анкете сами (высокая, средняя или низкая); сила кисти на сжатие, которую измеряли динамометром, индекс массы тела, окружность талии, рост и процентное содержание жира в организме, которое измеряли специальным прибором.

Средний возраст включенных в анализ людей составлял 58,2 года, средний ИМТ — 26,7 кг/м2 (это выше нормы, которая составляет 18,5—24,99 кг/м2). Исходя из этих данных ученые построили статистическую модель, которая связала эти факторы продолжительностью жизни участников исследования.

Оказалось, что британцы, считающие, что они ходят быстро, в среднем и живут дольше — средние показатели ожидаемой продожительности жизни составили для них 86,7−87,8 лет у женщин и 85,2−86,8 лет у мужчин.

Причем связи с ИМТ статистическая модель не показала. В то же время продолжительность жизни тех, кто сообщал о медленном темпе ходьбы, в среднем была самой короткой. Самые низкие показатели модель зафиксировала у людей с ИМТ менее 20 кг/м2: у женщин — 72,4 года, у мужчин — 64,8 года.

Связь между ожидаемой продолжительностью жизни и силой рук оказалась менее выраженной, особенно у женщин. Та же самая картина наблюдалась для окружности талии или процента содержания жира в организме.

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