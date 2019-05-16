18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает настоящие облака внутри помещений
Его произведения живут всего пару секунд.
Голландский художник Бернднаут Смилде прославился на весь мир благодаря своему невероятному проекту под названием Nimbus («Нимб»).
В рамках этого проекта художник создает настоящее облако там, где его быть не должно. Например, в музее, бальном зале, офисе и на заброшенном складе. Его облака также внезапно появляются посреди чистого поля или в узком ущелье прямо над водой.
Облака Смилде состоят из водяного пара и дыма. Художник сначала распыляет воду, чтобы в воздухе образовался водяной пар, а затем включает аэрозольный генератор, вырабатывающий дым.
Чтобы облако продержалось хотя бы несколько секунд в идеальной форме, его надо «вырастить» до трех метров в ширину и до двух метров в высоту. Тогда у фотографа будет около 5−10 секунд, чтобы успеть запечатлеть его в помещении. Эта процедуру Смилде повторяет много раз, пока результат его не устроит. Кстати, все полученные снимки художник ретуширует сам.
Екатерина Гура