Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Весеннее обострение: чем опасна чистка печени
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Когда уходит детство?Как взрослеют в разных странах мира
Сергею Лазареву потребовалась помощь врачей
Турция прокомментировала отказ от российских С-400
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Ивлеева осталась недовольна своей актерской игрой в сериале
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Су-57 напугал мир «бомбой будущего»
Как спать меньше 8 часов и высыпаться
Юлия Барановская стала блондинкой
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Новая опасность для водителей: штрафы по почте
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
10Обострение ситуации в Каракасе
18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает настоящие облака внутри помещений

Его произведения живут всего пару секунд.

Голландский художник Бернднаут Смилде прославился на весь мир благодаря своему невероятному проекту под названием Nimbus («Нимб»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках этого проекта художник создает настоящее облако там, где его быть не должно. Например, в музее, бальном зале, офисе и на заброшенном складе. Его облака также внезапно появляются посреди чистого поля или в узком ущелье прямо над водой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Облака Смилде состоят из водяного пара и дыма. Художник сначала распыляет воду, чтобы в воздухе образовался водяной пар, а затем включает аэрозольный генератор, вырабатывающий дым.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы облако продержалось хотя бы несколько секунд в идеальной форме, его надо «вырастить» до трех метров в ширину и до двух метров в высоту. Тогда у фотографа будет около 5−10 секунд, чтобы успеть запечатлеть его в помещении. Эта процедуру Смилде повторяет много раз, пока результат его не устроит. Кстати, все полученные снимки художник ретуширует сам.

Екатерина Гура

Читайте также

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети».
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обмеление Волги напугало жителей еще одного региона
Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского
У древних римлян нашли «заплаточный» метод ремонта дорог
Как выглядит Нотр-Дам спустя месяц после пожара (фото)
Путин: нужно рассчитать стоимость бесплатного питания школьников
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день ЧМ О том, что окружало шестой день чемпионата мира по хоккею
Hi-Tech
OnePlus 7 Pro: так ли он хорош, как кажется? Журналисты хором говорят, что нет.
Кино
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор» Актриса осталась довольна преображением родственницы
Авто
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (на шасси МАЗ) На военно-промышленной выставке Milex-2019 белорусская компания «140-й ремонтный завод» презентовала бронированный грузовик «Защитник»
Недвижимость
Тысячи чиновников переехали в «Москва-сити». Как это выглядит
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Самая главная новость дня 264
Голос. Аннулировали итоги. 235
Задача под звездочкой 3 класс 177
Травля в саду 158
Леди
Бруни, Херд и Кунаки блистали на красной дорожке в Каннах Кинофестиваль продлится до 25 мая 2019 года.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь