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19:56 (мск), источник: ТАСС

Власти Екатеринбурга остановили строительство храма святой Екатерины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Глава города Александр Высокинский заявил, что «стройка будет ждать, пока не будет принято решение по поиску общественного мнения».

Источник: РИА "Новости"

Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский, который посетил несанкционированную акцию протеста выступающих за перенос строительства храма в другое место, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения. Значит следующий момент — нам нужно с вами понять по оставшимся паркам и скверам независимо от того, что происходит в этом сквере.
Александр Высокинский
мэр Екатеринбурга
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Ранее президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи предложил провести опрос жителей о строительстве собора. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Опрос, по словам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку.

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