20:38 (мск), источник: BBC News Русская служба
Посетителю ресторана в Манчестере по ошибке подали вино за 4,5 тыс. фунтов
Ресторан пошутил об этом в «Твиттере» и собрал волну шуток и перепостов.
Посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тыс. фунтов (около 5,8 тыс. долларов).
Официант ресторана Хоксмур в Манчестере вместо бутылки бордо стоимостью 260 фунтов (около 330 долларов) принес клиенту вино того же урожая, но в 17 раз дороже.
Ошибка обнаружилась не сразу, о чем ресторан сообщил в «Твиттере», опубликовав фотографию двух бутылок под заголовком «Выглядят весьма похоже, окей?!».
«Клиенту, которому мы вчера вечером случайно принесли бутылку Шато Ле Пен Помроль 2001 года стоимостью 4500 фунтов: надеемся, вы хорошо провели время! Нашему сотруднику, случайно подавшему не ту бутылку, желаем не унывать! Разовые ошибки случаются, а мы тебя все равно любим».
Твит ресторана набрал уже более двух тысяч перепостов и вызвал бурную реакцию в интернете. «Надо ехать в Манчестер» и «Готов поспорить, они сами бы их не отличили», — шутили пользователи.
Сотрудник ресторана случайно взял другую бутылку, перепутав ее с бордо того же урожая. Вино подали к столу, и клиент ни о чем не подозревал. Ошибку заметил менеджер уже позже.
В мире всего 500 ящиков Шато Ле Пен Помроль 2001 года, как сообщает винный гид «Культовые вина» (Cult Wines).
Он описывает этот сбор так:
Его глубокий рубиновый/сливовый/пурпурный цвет сопровождается необыкновенным ароматом ликера из черной смородины Крем де Кассис, вишневого ликера, слив, лакрицы, карамели и сладкого тоста.
На винном сайте Vivino.com это вино назвали легендарным.