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20:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Посетителю ресторана в Манчестере по ошибке подали вино за 4,5 тыс. фунтов

Ресторан пошутил об этом в «Твиттере» и собрал волну шуток и перепостов.

Источник: GETTY IMAGES

Посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тыс. фунтов (около 5,8 тыс. долларов).

Официант ресторана Хоксмур в Манчестере вместо бутылки бордо стоимостью 260 фунтов (около 330 долларов) принес клиенту вино того же урожая, но в 17 раз дороже.

Ошибка обнаружилась не сразу, о чем ресторан сообщил в «Твиттере», опубликовав фотографию двух бутылок под заголовком «Выглядят весьма похоже, окей?!».

«Клиенту, которому мы вчера вечером случайно принесли бутылку Шато Ле Пен Помроль 2001 года стоимостью 4500 фунтов: надеемся, вы хорошо провели время! Нашему сотруднику, случайно подавшему не ту бутылку, желаем не унывать! Разовые ошибки случаются, а мы тебя все равно любим».

Твит ресторана набрал уже более двух тысяч перепостов и вызвал бурную реакцию в интернете. «Надо ехать в Манчестер» и «Готов поспорить, они сами бы их не отличили», — шутили пользователи.

Пресс-служба ресторана также отметила, что в тот день в заведении было полно посетителей, и ошибиться было довольно легко.

Сотрудник ресторана случайно взял другую бутылку, перепутав ее с бордо того же урожая. Вино подали к столу, и клиент ни о чем не подозревал. Ошибку заметил менеджер уже позже.

Легендарное вино

В мире всего 500 ящиков Шато Ле Пен Помроль 2001 года, как сообщает винный гид «Культовые вина» (Cult Wines).

Он описывает этот сбор так:

Его глубокий рубиновый/сливовый/пурпурный цвет сопровождается необыкновенным ароматом ликера из черной смородины Крем де Кассис, вишневого ликера, слив, лакрицы, карамели и сладкого тоста.

На винном сайте Vivino.com это вино назвали легендарным.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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