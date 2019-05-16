21:04 (мск), источник: Известия
Ведущие вузы России начали поиск зарубежных преподавателей
В России стартовал всемирный рекрутинг преподавателей и ученых для ведущих вузов. Талантливых сотрудников ищут в соцсетях и на специализированных
Приглашение иностранцев стало возможным благодаря дополнительному финансированию в рамках госпрограммы поддержки ведущих вузов «5−100». По мнению экспертов, масштабное обновление кадров поможет выиграть в конкурентной борьбе на мировом рынке образовательных услуг.
Отмечается, что в «войну за таланты» уже включились ИТМО, ТюмГУ, Балтийский федеральный университет имени Канта, НИТУ МИСиС и другие высшие учебные заведения страны.