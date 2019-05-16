Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Подхвативших инфекцию узнают по лицу
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство Гражданство РФ смогут получить и те украинцы, которые родились и постоянно проживали в Крыму
Дарья Мельникова показала фигуру после родов
Отец в Коми забрал из детского сада чужую дочку
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Ивлеева осталась недовольна своей актерской игрой в сериале
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Собчак удивил размер гардероба Киркорова
Как правильно поделить жилье после развода: реальная история
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Новая опасность для водителей: штрафы по почте
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Пять культовых предметов СССР из 70-х
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
21:04 (мск), источник: Известия

Ведущие вузы России начали поиск зарубежных преподавателей

В России стартовал всемирный рекрутинг преподавателей и ученых для ведущих вузов. Талантливых сотрудников ищут в соцсетях и на специализированных онлайн-ресурсах — как отечественных, так и зарубежных, сообщают «Известия».

Источник: Университет ИТМО

Приглашение иностранцев стало возможным благодаря дополнительному финансированию в рамках госпрограммы поддержки ведущих вузов «5−100». По мнению экспертов, масштабное обновление кадров поможет выиграть в конкурентной борьбе на мировом рынке образовательных услуг.

Отмечается, что в «войну за таланты» уже включились ИТМО, ТюмГУ, Балтийский федеральный университет имени Канта, НИТУ МИСиС и другие высшие учебные заведения страны.

Читайте также: Растет число россиян, предпочитающих вузы на Родине институтам Англии и США

Российские вузы заняли 25 мест в первой сотне предметного рейтинга QS
Во время загрузки произошла ошибка.
27 февраля© Ньюстюб
 Око за око: торговое противостояние США и Китая расшатало мировые рынки
«В ситуации с Крымом обратной дороги нет»
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети».
Этим летом любительская рыбалка пройдет по новым правилам
Обмеление Волги напугало жителей еще одного региона
Посетителю ресторана по ошибке подали вино за 4,5 тыс. фунтов
Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского
Власти Екатеринбурга остановили строительство храма
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Сборная Канады одержала третью победу на чемпионате мира В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Германии, набравшая 12 очков
Hi-Tech
OnePlus 7 Pro: так ли он хорош, как кажется? Журналисты хором говорят, что нет.
Кино
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор» Актриса осталась довольна преображением родственницы
Авто
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (на шасси МАЗ) На военно-промышленной выставке Milex-2019 белорусская компания «140-й ремонтный завод» презентовала бронированный грузовик «Защитник»
Недвижимость
Тысячи чиновников переехали в «Москва-сити». Как это выглядит
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
Дочь Кончаловского стала его копией (фото) Поклонники звезд обсуждают внешность Марии
Леди
Бруни, Херд и Кунаки блистали на красной дорожке в Каннах Кинофестиваль продлится до 25 мая 2019 года.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь