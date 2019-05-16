Лазарев выступил с композицией Scream во втором полуфинале «Евровидения»

16 мая, источник: РИА Новости
Итоги второго полуфинала будут подведены после окончания смотра оставшихся участников. Букмекеры прогнозируют выход в финал представителей Швеции, России, Азербайджана, Нидерландов, Швейцарии, Мальты, Норвегии, Северной Македонии, Армении, Дании, свидетельствует сводка данных главных букмекерских контор, опубликованная на сайте eurovisionworld.com.
Лазарев вышел на сцену под 13 номером и уверенно исполнил свою музыкальную композицию. Несмотря на то, что на репетициях возникали технические сложности, на финальном выступлении недостатков замечено не было. Номер российского исполнителя завершился продолжительными овациями фанатов.
«Желайте мне удачи!», — написал артист в Instagram перед выходом на сцену.
В том, что Лазарев достоин победы, уверены многие. Так, в разговоре с РИА Новости фанатка из Нидерландов пожелала России удачи.
«Ваша страна достойна победы, мне нравится его (Лазарева — ред.) песня! Он хороший парень», — сказала гостья конкурса.
Американский журналист, приехавший освещать масштабное событие заокеанских коллег, отметил высокий профессионализм Лазарева. «Я слышал его песню, очень хорошо поёт», — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
Конкурс «Евровидение», в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре