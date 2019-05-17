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00:16 (мск), источник: РИА Новости

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, представляющий Россию на Евровидении, прошел по итогам голосования в финал конкурса, который состоится в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. На сцену вышли представители 18 стран, путевку в финал, помимо Лазарева, получили представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Сергей Лазарев вышел на сцену под 13-м номером и уверенно исполнил свою музыкальную композицию. Несмотря на то, что на репетициях возникали технические сложности, на финальном выступлении недостатков замечено не было. Номер российского исполнителя завершился продолжительными овациями фанатов.

Первый полуфинал конкурса прошел 14 мая. По его итогам в финал вышли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Кроме того, шесть стран попадают в финал автоматически: Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Это страны-основательницы конкурса и государство, принимающее «Евровидение».

Конкурс «Евровидение», в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по «оранжевой дорожке». Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.

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