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02:57 (мск), источник: Известия

В СК назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой — главы реабилитационного центра «Феникс», в котором скоропостижно скончался актер Дмитрий Марьянов.

Источник: РИА "Новости"

Женщине предъявлены обвинения в оставлении в опасности и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Марьянов находился в центре «Феникс» с 6 по 15 октября. Актер жаловался сотрудникам на ухудшение самочувствия и боли в ноге.

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Работники центра не менее 10 раз сообщали директору о проблемах артиста. При этом медперсонала в «Фениксе» не оказалось.

Несмотря на это, Богданова не вызвала «скорую», что расценили как воспрепятствование направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу.

«Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно “галоперидол” и “феназепам”, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача», — отметили в СК.

В результате помощь для Марьянова вызвал другой пациент центра, отмечает РЕН ТВ.

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После этого артиста доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Экспертиза показала, что причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Эксперты полагают, что при своевременном направлении актера в больницу его можно было спасти.

«Московский патруль»: заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
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