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10:21 (мск), источник: РИА Новости

Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», выступит в первой части финала смотра под пятым номером, сообщается на официальном сайте «Евровидения».

Источник: РИА Новости

Второй полуфинал конкурса прошёл в четверг. На сцену вышли представители 18 стран, однако путевку в финал получили не все: на субботнюю музыкальную арену за победой наравне с Лазаревым выйдут представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты и других стран.

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Как Россия выступала на «Евровидении»? Инфографика

Конкурс «Евровидение», в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по «оранжевой дорожке». Девиз этого года — «Dare To Dream», призывающий мечтать смело.

Финальный концерт популярного музыкального шоу пройдёт в субботу в Тель-Авиве, где 26 участников из разных стран будут бороться за звание победителя «Евровидения-2019».

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