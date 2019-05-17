Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения

10:21 (мск), источник: РИА Новости
Второй полуфинал конкурса прошёл в четверг. На сцену вышли представители 18 стран, однако путевку в финал получили не все: на субботнюю музыкальную арену за победой наравне с Лазаревым выйдут представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты и других стран.
Конкурс «Евровидение», в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре
Финальный концерт популярного музыкального шоу пройдёт в субботу в