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03:53 (мск), источник: РИА Новости

Опрос: обучиться профессии за долю в будущей зарплате хотят 45% студентов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обучиться профессии в обмен на долю в будущей зарплате хотели бы 45% студентов вузов, следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob и имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ранее одна из онлайн-школ США опробовала новую финансовую модель: студентам предлагают получить образование в обмен на долю в их будущей зарплате (17% дохода за первые два года работы).

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«Идея получить профессию в обмен на долю в будущей зарплате привлекла 45% студентов вузов… 22% против такой финансовой схемы. Каждый третий затруднился с оценкой», — следует из результатов опроса.

Как объясняют сами респонденты, «профессия будет востребованная, да и финансово мотивирует искать хорошо оплачиваемую работу».

Сообщается, что юношам подобный подход нравится больше, чем девушкам (26% и 37% соответственно). Девушки чаще затруднялись определить свое отношение к новой финансовой модели (37% против 26% среди мужчин).

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При этом, родители 11-классников поддерживают новую финансовую модель обучения чуть чаще родителей студентов: 44% и 40% соответственно. «Первые два года ничего не значат в карьере, только начало набора опыта, так что все с радостью согласятся. Зато появится шанс получить образование семьям с малым достатком», — говорят респонденты.

Противников этой схемы среди родителей выпускников — 24%, среди родителей студентов — 26%, затруднились с оценкой новой финансовой модели обучения 32% родителей 11-классников и 34% родителей студентов, говорится в материалах.

Опрос прошел с 11 по 17 апреля в 329 российских населенных пунктах. В нем участвовали 1,6 тысяч родителей учащихся 11-х классов и студентов вузов.

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