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05:27 (мск), источник: Известия

Минтруд предложил порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, по которому будет рассчитываться социальная доплата к пенсии. Соответствующий документ опубликован 16 мая на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Известия

Подобные меры позволят исключить необоснованное занижение вычисления прожиточного минимума.

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке.

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В настоящее время регионы сами определяют уровень прожиточного минимума пенсионеров. По стране он колеблется от 7,8 тыс. до 19 тыс. рублей.

Рассчитываться величина прожиточного минимума, согласно новому порядку, будет умножением соотношения величин минимума в субъекте и в целом по РФ за первое полугодие текущего года на величину минимума на очередной финансовый год по РФ.

В министерстве отметили, что вступить в силу единый порядок подсчета величины прожиточного минимума должен в 2020 году, пишет ТАСС.

14 мая сообщалось, что россияне начали получать доплаты к пенсиям.

Читайте также: Впереди Госдумы всей. ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Путин призвал индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума
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