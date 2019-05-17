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07:56 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны заявило, что боевики готовят провокацию в Идлибе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Боевики «Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Источник: РИА Новости

«По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населенного пункта боевики «ан-Нусры"* готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов…», — говорится в сообщении.

Боевики планируют организовать постановочную съемку и выложить ее в соцсетях и западных СМИ, добавили в Центре примирения враждующих сторон.

«Полученная Центром примирения враждующих сторон информация от жителей населенного пункта Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу», — отмечается в заявлении.

Это не первый случай, когда появляется информация о постановочных съемках иностранных журналистов в Сирии.

Так, в феврале продюсер Би-би-си Рима Далати заявил, что съемки в госпитале после якобы состоявшейся в Думе химатаки были постановочными.

В апреле в Центре примирения враждующих сторон сообщили, что иностранные журналисты сняли постановочную гибель семьи из-за якобы применения химоружия сирийскими правительственными войсками.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Небензя: террористы готовят серию провокаций в провинции Идлиб
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