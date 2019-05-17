Минобороны заявило, что боевики готовят провокацию в Идлибе

«По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населенного пункта боевики «ан-Нусры"* готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов…», — говорится в сообщении.
Боевики планируют организовать постановочную съемку и выложить ее в соцсетях и западных СМИ, добавили в Центре примирения враждующих сторон.
«Полученная Центром примирения враждующих сторон информация от жителей населенного пункта Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу», — отмечается в заявлении.
Это не первый случай, когда появляется информация о постановочных съемках иностранных журналистов в Сирии.
Так, в феврале продюсер Би-би-си Рима Далати заявил, что съемки в госпитале после якобы состоявшейся в Думе химатаки были постановочными.
В апреле в Центре примирения враждующих сторон сообщили, что иностранные журналисты сняли постановочную гибель семьи из-за якобы применения химоружия сирийскими правительственными войсками.
*Террористическая организация, запрещенная в России.