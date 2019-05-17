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07:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа

На подготовку к командировке в Сирию бойцам российского спецназа может потребоваться более 300 тысяч рублей. В эту сумму, как выяснила «Лента.ру», входят расходы на приобретение удобной боевой одежды, экипировки, обуви и различного снаряжения.

Некоторые сотрудники Сил специальных операций (ССО), в частности, предпочитают штатным бронежилетам модульные баллистические системы — универсальное снаряжение, имеющее около 500 вариантов сборки. В среднем цена приобретаемого военнослужащими варианта системы варьируется от 18 до 22 тысяч рублей без учета бронепластин, которые могут быть как штатными, так и докупаться отдельно.

Комплект боевой одежды от отечественного производителя — брюки, рубашка и китель — обойдется военнослужащему в среднем в 20−25 тысяч рублей; стоимость аналогичного комплекта зарубежного производства достигает 450 долларов. Пара ботинок, в зависимости от происхождения, обойдется в сумму от пяти до 18 тысяч рублей.

Значительной статьей расходов является оборудование для оружия: так, стоимость дополнительных комплектующих из-за рубежа для автомата АК-74М одного из бойцов ССО была оценена в 190−200 тысяч рублей.

Военнослужащие спецподразделений, в том числе ССО, чаще всего покупают экипировку за свой счет, рассказал «Ленте.ру» руководитель бренда «VОИН» Юрий Деревянко. «Перед каждой командировкой они вынуждены самостоятельно закупать за собственный счет те элементы боевого снаряжения, без которых им будет тяжело выполнить боевые задачи, и в том числе это касается одежды», — пояснил эксперт.

Силы специальных операций — одно из самых закрытых армейских подразделений России. Официальных данных о численности и бюджете этой структуры нет, также засекречена личность действующего командующего ССО. Это подразделение активно задействовано в антитеррористической операции России в Сирии.

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