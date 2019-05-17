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08:52 (мск), источник: "Российская газета"

Назван фактор, увеличивающий риск появления рака

У людей с лишним весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела (ИМТ) повышают риск развития онкологии на 10%. А вот поддержание здорового ИМТ способствует снижению риска появления рака примерно на 30%.

Об этом пишет NewsHub со ссылкой на Медицинский научно-исследовательский институт Бергхофера (Австралия).

«Новая работа добавляет все больше доказательств того, что избыточный вес вызывает рак, и это может объяснить связь между резким ростом ожирения в мире и увеличением уровня заболеваемости раком», — отметил ведущий автор исследования Стюарт МакГрегор.

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Напомним, что ИМТ рассчитывается на основе веса и роста человека. ИМТ от 18,5 до 24,99 считается нормой, от 25 до 29,9 — избыточной массой. Об ожирении говорят при ИМТ от 30 и выше.

Ученые из Бангорского университета и Саутгемптонского университета заявили, что риск онкологии, связанный с одной бутылкой вина в неделю, для некурящих мужчин составляет 1%, для женщин 1,4%.

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