10:03 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра
В США скончался архитектор Бэй Юймин. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на его сына.
Ему было 102 года. Мужчина умер в
Бэй Юймин родился в 1917 году в Китае, а в 1935 году переехал в США, где сначала обучался в Массачусетском технологическом институте, а позже в Высшей школе дизайна при Гарварде. В 1983 году он удостоился Притцкеровской премии. Эта награда является аналогом Нобелевской премии, но в области архитектуры.
За свою жизнь Бэй Юймин спроектировал такие здания, как восточный корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне, небоскреб Bank of China Tower в Гонконге, Зал славы и музея
Ранее в апреле в
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.