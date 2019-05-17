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11:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Счетная палата составит рекомендации по улучшению еды в кремлевской и думской столовых

Эксперты Счетной палаты составят план по улучшению качества питания в столовых Кремля, Госдумы, Совета федерации, говорится в докладе (.pdf) «Основные направления деятельности Счетной палаты на 2019−2021 годы».

Источник: Управление делами Президента

Свои рекомендации аудитор передаст Управлению делами президента России, которое отвечает за оказание этих услуг, а также за поставку питания в медицинские учреждения, санатории и дома отдыха, объекты культуры, агропромышленные предприятия.

В планы Счетной палаты на ближайшие три года также входит составление планов по улучшению системы обеспечения россиян лекарствами, внедрению цифровых технологий в системе здравоохранения, повышению безопасности дорожного движения.

Сотрудники разработают рекомендации, которые должны позволить уменьшить число долгостроев, и помогут сформулировать рекомендации по управлению активами государства в сфере IТ.

В апреле Счетную палату обязали ежеквартально отчитываться перед Госдумой о реализации нацпроектов. Такое решение было принято, чтобы реализовывать «национальные цели развития» из майского указа президента Владимира Путина.

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