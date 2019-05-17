14:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство не поддержало введение сбора с покупок в зарубежных интернет-магазинах
Минкомсвязь и Минпромторг России не поддержали идею Ассоциации компаний
Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС.
В Минпромторге отметили, что считают целесообразным придерживаться правил, принятых странами ЕАЭС, согласно которым порог беспошлинного ввоза в Россию товаров из интернет- магазинов составляет €500. С 2020 года порог будет понижен до €200.
Напомним, ассоциация выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки
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