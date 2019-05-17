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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство не поддержало введение сбора с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Минкомсвязь и Минпромторг России не поддержали идею Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Как рассказал газете «Известия» замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, введение сбора является «крайней мерой» и может привести к «увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию».

Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС.
Михаил Мамонов
замглавы Минкомсвязи

В Минпромторге отметили, что считают целесообразным придерживаться правил, принятых странами ЕАЭС, согласно которым порог беспошлинного ввоза в Россию товаров из интернет- магазинов составляет €500. С 2020 года порог будет понижен до €200.

Напомним, ассоциация выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров. В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.

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