12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница превратила знаменитостей в диснеевских принцесс
Идеальное сходство.
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Идеальное сходство.
Художница, работающая под псевдонимом Helen Morgun, создает удивительные иллюстрации, пересматривать которые хочется снова и снова.
Одна из ярких серий ее работ — диснеевские принцессы с внешностью знаменитостей. Например, Мила Кунис в образе Эсмеральды и Эмилия Кларк в роли Белль.
Становится даже странно, что этого сходства между принцессами и звездами раньше никто не замечал.
Екатерина Гура
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