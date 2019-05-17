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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница превратила знаменитостей в диснеевских принцесс

Идеальное сходство.

Художница, работающая под псевдонимом Helen Morgun, создает удивительные иллюстрации, пересматривать которые хочется снова и снова.

Одна из ярких серий ее работ — диснеевские принцессы с внешностью знаменитостей. Например, Мила Кунис в образе Эсмеральды и Эмилия Кларк в роли Белль.

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Мила Кунис и Эсмеральда
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Эмилия Кларк и Белль

Становится даже странно, что этого сходства между принцессами и звездами раньше никто не замечал.

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Рианна и принцесса Тиана
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Скарлетт Йоханссон и Анастасия
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Эмбер Херд и Алиса
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Кара Делевинь в образе Анны и Марго Робби в образе Эльзы
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Люси Лью и Мулан
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Блейк Лайвли и Аврора
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Ариана Гранде и Ванилопа фон Кекс
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Аманда Сейфрид и Рапунцель
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Селена Гомес и принцесса Моана

Екатерина Гура

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