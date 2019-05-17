13:05 (мск), источник: Lenta.Ru
Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat
Кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), известная в интернете как Сердитая кошка (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет.
Об этом в официальном Instagram сообщили хозяева питомца.
«Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая», — говорится в публикации. Хозяева кошки подчеркнули, что Grumpy Cat «помогла миллионам людей по всему миру улыбаться, даже в самые трудные времена». По их словам, кошка до этого перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.