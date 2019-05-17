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13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat

Кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), известная в интернете как Сердитая кошка (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет.

Об этом в официальном Instagram сообщили хозяева питомца.

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«Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая», — говорится в публикации. Хозяева кошки подчеркнули, что Grumpy Cat «помогла миллионам людей по всему миру улыбаться, даже в самые трудные времена». По их словам, кошка до этого перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.

Кошка-мем Grumpy Cat стала популярной в сети в 2012 году. Фото необычайно хмурого животного появились на Reddit и покорили сердца пользователей сети. В итоге Сердитая кошка набрала более восьми миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона в Instagram. В январе 2018 года хозяйка кошки-мема Табата Бандесен (Tabatha Bundesen) отсудила сотни тысяч долларов у американской компании Grenade за нарушение авторских прав.

Умерла сердитая кошка Grumpy Cat
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