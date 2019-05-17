Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Генетическое заболевание помогло акробатке добиться успеха
57-летняя жена Малинина поразила поклонников спортивной фигурой
Россияне больше не смогут занижать налоги при продаже квартиры
Арашуковы пожаловались на жизнь в СИЗО У сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова накопилось немало претензий к московскому СИЗО
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
Дивизия «Искандеров» будет работать прямо по Киеву
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Киев: у РФ есть возможности для отказа от транзита через Украину
Названа стоимость накрутки результатов на «Голосе»
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Названы лучшие автомобили года в России
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Пять культовых предметов СССР из 70-х
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
8«Наводить мосты»
14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Одно лицо: в Великобритании обнаружили копию Кейт Мосс (фото)

Невероятное сходство.

38-летняя мать-одиночка из маленького городка Ормскирк Дениз Ононе всего за пару лет стала настоящей звездой в Великобритании.

Она работает моделью, ведет светскую жизнь и может похвастаться многотысячной армией подписчиков в социальных сетях. Этого она добилась благодаря своему невероятному сходству с британской супермоделью Кейт Мосс.

Во время загрузки произошла ошибка.
Кейт Мосс
Во время загрузки произошла ошибка.
Дениз Ононе

Любопытно, что сама Дениз никогда не догадывалась о том, что является двойником знаменитости. Она вела размеренную жизнь домохозяйки, пока в 2011 году от нее не ушел муж. По словам женщины, это событие ее сильно подкосило: она перестала следить за собой и редко выходила из дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дениз Ононе

Но спустя время люди вокруг стали говорить ей о том, что она сильно похожа на Кейт Мосс. Ее останавливали на улице и просили сделать фото. Это настолько вдохновило Дениз, что она вернулась в спортзал и начала тщательнее за собой следить и чаще выбираться из дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дениз Ононе

Кроме того, британка решила воспользоваться таким сходством и начала подрабатывать моделью. сейчас она также принимает участие в различных фестивалях двойников.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дениз Ононе

По словам Дениз, ее все чаще путают с настоящей супермоделью: иногда папарацци могут следовать за ней весь день и не заметить подвоха. Однако к такому повышенному вниманию она уже привыкла и отмечает, что ей льстит такая слава.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дениз Ононе

Екатерина Гура

Читайте также

У Владимира Зеленского забрали шанс на досрочные выборы
Умерла легендарная сердитая кошка-мем Grumpy Cat
Путин: боевые лазеры будет определять военный потенциал России
Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения
Почему засекреченный российский спецназ воюет в снаряжении США
Игрок сборной России: Формат ЧМ по хоккею — ужас
Росгвардия прокомментировала санкции против спецназа «Терек»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом
Hi-Tech
Руины да пыль: как выглядит завод, который выпускал танки Т-34 От былого величия почти ничего не осталось.
Кино
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе» Компания Group-IB проверяет результаты соревнования в шестом сезоне телешоу
Авто
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана Полицейские задержали в Нижнем Новгороде подозреваемых в крупной афере с автозапчастями. Ущерб оценивается в сумму не менее 500 000 000 рублей
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
В каких случаях можно выселить квартиранта?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
2-летнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве Ребенок не разговаривает
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь