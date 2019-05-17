14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Одно лицо: в Великобритании обнаружили копию Кейт Мосс (фото)
Невероятное сходство.
38-летняя
Она работает моделью, ведет светскую жизнь и может похвастаться многотысячной армией подписчиков в социальных сетях. Этого она добилась благодаря своему невероятному сходству с британской супермоделью Кейт Мосс.
Любопытно, что сама Дениз никогда не догадывалась о том, что является двойником знаменитости. Она вела размеренную жизнь домохозяйки, пока в 2011 году от нее не ушел муж. По словам женщины, это событие ее сильно подкосило: она перестала следить за собой и редко выходила из дома.
Но спустя время люди вокруг стали говорить ей о том, что она сильно похожа на Кейт Мосс. Ее останавливали на улице и просили сделать фото. Это настолько вдохновило Дениз, что она вернулась в спортзал и начала тщательнее за собой следить и чаще выбираться из дома.
Кроме того, британка решила воспользоваться таким сходством и начала подрабатывать моделью. сейчас она также принимает участие в различных фестивалях двойников.
По словам Дениз, ее все чаще путают с настоящей супермоделью: иногда папарацци могут следовать за ней весь день и не заметить подвоха. Однако к такому повышенному вниманию она уже привыкла и отмечает, что ей льстит такая слава.
Екатерина Гура
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