Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
Двум миллиардам человек угрожает сибирская язва
В моду вошли "грязные" кроссовки (фото)
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Полцарства за Железный тронСколько стоила «Игра престолов»
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
Дивизия «Искандеров» будет работать прямо по Киеву
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса»
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Признаки, говорящие о проблемах с глазами
Певица появилась на публике только в нижнем белье
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (фото)
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает)
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
10Скончалась Элина Быстрицкая
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Власти Австрии выступили против нового интернет-челленджа с коровами

Специалисты предупреждают об опасности для здоровья и жизни.

В середине мая в немецкоязычном приложении Castl (для жителей Германии, Швейцарии и Австрии) начался новый флешмоб под названием #KuhKussChallenge («Поцелуй корову»). Как следует из названия, пользователям предлагается целовать животных и выкладывать фото и видео в Сети. Цель челленджа — не издевательство, а сбор денег на благотворительность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как флешмоб перебрался из приложения в популярные соцсети, правительство Австрии выступило с официальным заявлением.

Министр сельского хозяйства Элизабет Кестингер отметила, что челлендж с коровами является потенциально опасным для здоровья и жизни людей. Животные могут нести угрозу и действовать непредсказуемо, если почувствуют опасность. Чиновница попросила людей быть благоразумными и не участвовать в странном челлендже.

Екатерина Гура

Читайте также

Росавиация объяснила ошибки пилотов сгоревшего SSJ 100
Рекорд Захарченко побит: у полковника ФСБ нашли 12 млрд рублей
Умерла легендарная сердитая кошка-мем Grumpy Cat
Белоруссия прекратила транзит российской нефти на Украину
Почему засекреченный российский спецназ воюет в снаряжении США
В Росгвардии назвали постановкой видео о «неудаче спецназа»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в 1/4 финала? Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
В каких случаях можно выселить квартиранта?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
В парке 850-летия Москвы спасли ребенка, провалившегося в трубу Девочку вызволили благодаря случайно оказавшемуся рядом мальчику
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь