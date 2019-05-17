Власти Австрии выступили против нового интернет-челленджа с коровами

В середине мая в немецкоязычном приложении Castl (для жителей Германии, Швейцарии и Австрии) начался новый флешмоб под названием #KuhKussChallenge («Поцелуй корову»). Как следует из названия, пользователям предлагается целовать животных и выкладывать фото и видео в Сети. Цель челленджа — не издевательство, а сбор денег на благотворительность.
После того, как флешмоб перебрался из приложения в популярные соцсети, правительство Австрии выступило с официальным заявлением.
Министр сельского хозяйства Элизабет Кестингер отметила, что челлендж с коровами является потенциально опасным для здоровья и жизни людей. Животные могут нести угрозу и действовать непредсказуемо, если почувствуют опасность. Чиновница попросила людей быть благоразумными и не участвовать в странном челлендже.