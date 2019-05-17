Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
5 важных фактов о сыре
57-летняя жена Малинина поразила поклонников спортивной фигурой
Россияне больше не смогут занижать налоги при продаже квартиры
Полцарства за Железный тронСколько стоила «Игра престолов»
Чем грозит семье Алсу афера с накруткой голосов в «Голос. Дети»
Шуфрич придумал обидное прозвище Порошенко
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса»
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Любимый фильм Ангелы Меркель: картина возмутила многих
Что стало с Кончитой Вурст после "Евровидения"
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
Самые необычные мотоциклы (фото)
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
8«Наводить мосты»
19:21 (мск), источник: РИА Новости

Принц Гарри и его супруга Меган раскрыли, где родился их сын

ЛОНДОН, 17 мая — РИА Новости, Мария Табак. Публикация свидетельства о рождении первенца британского принца Гарри и бывшей актрисы, американки Меган Маркл положило конец домыслам о том, где появился на свет Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Источник: AP 2019

Арчи — седьмой в линии престолонаследия и восьмой по счету правнук королевы Елизаветы Второй — родился рано утром 6 мая. Герцог и герцогиня решили не обнародовать заранее свои планы касательно рождения принца, так что до сих пор было неизвестно, где именно Арчи появился на свет.

Местом рождения указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации. В этой же больнице в свое время родились двоюродные сестры принца Гарри принцессы Беатрис и Эжени, внуки сестры королевы принцессы Маргарет. Там же рожали подруга герцогини Сассекской Меган Виктория Бэкхем, а также актриса Элизабет Херли.

Стоимость родов в Portland Hospital начинается от 15 тысяч фунтов стерлингов, однако у некоторых пациентов доходит и до 500 тысяч — в зависимости от длительности пребывания, уровня палаты и запросов роженицы. Пациенткам, их родным и друзьям предлагаются, в том числе, блюда из лобстера и шампанское. Меган, впрочем, пробыла в больнице недолго — меньше суток, после чего с Гарри и новорожденным вернулись домой в Виндзор.

В свидетельстве о рождении приведены данные родителей ребенка: в графе «занятие» у Гарри и у Меган значится «принц Соединенного Королевства» и «принцесса Соединенного Королевства».

Местом рождения герцога Сассекского указан «Паддингтон, Вестминстер», герцогини Сассекской — «Калифорния, США».

Подписан сертификат принцем Гарри.

 Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу 'Голос. Дети'
Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет
Росавиация объяснила ошибки пилотов сгоревшего SSJ 100
Рекорд Захарченко побит: у полковника ФСБ нашли 12 млрд рублей
Умерла легендарная сердитая кошка-мем Grumpy Cat
Почему засекреченный российский спецназ воюет в снаряжении США
В США на пляж выбросило рыбу с человеческими зубами (фото)
Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в 1/4 финала? Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Тысячи чиновников переехали в «Москва-сити». Как это выглядит
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
В парке 850-летия Москвы спасли ребенка, провалившегося в трубу Девочку вызволили благодаря случайно оказавшемуся рядом мальчику
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь