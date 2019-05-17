Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
5 важных фактов о сыре
Дочь Владимира Винокура развелась с мужем
Подмосковные поселки опустели
Полцарства за Железный тронСколько стоила «Игра престолов»
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
Дивизия «Искандеров» будет работать прямо по Киеву
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
57-летняя жена Малинина поразила поклонников спортивной фигурой
Дочь Владимира Винокура развелась с мужем
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (фото)
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает)
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
10Обострение ситуации в Каракасе
22:16 (мск), источник: Известия

В Сети ополчились на молодую жену Диброва из-за прислуги в доме

Пользователи Сети раскритиковали жену телеведущего Дмитрия Диброва из-за ее заявлений о помощниках по хозяйству. У семьи журналиста есть домработница и няня, которая помогает с воспитанием троих детей.

Источник: РИА "Новости"

Недавно Полина Диброва рассказала, что впервые за 10 лет осталась без прислуги на целую неделю. По словам женщины, ей понравилось находиться в доме без посторонних. Однако, она призналась, что не хотела бы дальше жить в таком режиме, поскольку ей гораздо важнее быть красивой и ухоженной для своего мужа, чем «хозяйкой на все руки».

Эти слова возмутили многих женщин, которым приходится справляться с домашним хозяйством без помощников.

Фолловеры писали жене Диброва, что она «зажралась», отмечает «7дней.ru».

Сама супруга телеведущего посчитала, что причина негатива в ее адрес — зависть к тому, что она может нанять себе помощников и жить в радость.

«Те, кто особенно пушили свои хвосты и били кулаками в грудь: “Я все сама!” Респект. Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? Может садик помогал или Школа?» — отвечала Диброва.

Полина Диброва младше своего мужа на 30 лет — в ноябре телеведущему исполнится 60. Пара поженилась в 2009 году. У них три сына — старший Александр, который появился на свет в 2010 году, средний сын Федор, родившийся спустя три года и младший Илья, который в этом году отпразднует трехлетие.

 Шпион у дачи: проверки подмосковных участков дронами стартуют через три дня
Операция «инаугурация»: когда Зеленский сменит Порошенко
Компания: выпустить интерцепторы у SSJ было невозможно
Задержана мать девочки, оставившая своего ребенка у поликлиники
Рекорд Захарченко побит: у полковника ФСБ нашли 12 млрд рублей
Почему засекреченный российский спецназ воюет в снаряжении США
В США на пляж выбросило рыбу с человеческими зубами (фото)
Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Словаки засняли ужин хоккеистов сборной России с пивом Наши хоккеисты отметили победу над Чехией на чемпионате мира в ресторане
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
Метры пресечения. Как отбирают квартиры чёрные риелторы
Популярные темы на «Детях»
Про законодательство США и аборты. 434
Канны - 2019 344
Экзамен на то, чтобы стать родителями 182
Первое впечатление 170
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь