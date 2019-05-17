22:16 (мск), источник: Известия
В Сети ополчились на молодую жену Диброва из-за прислуги в доме
Пользователи Сети раскритиковали жену телеведущего Дмитрия Диброва
Недавно Полина Диброва рассказала, что впервые за 10 лет осталась без прислуги на целую неделю. По словам женщины, ей понравилось находиться в доме без посторонних. Однако, она призналась, что не хотела бы дальше жить в таком режиме, поскольку ей гораздо важнее быть красивой и ухоженной для своего мужа, чем «хозяйкой на все руки».
Фолловеры писали жене Диброва, что она «зажралась», отмечает «7дней.ru».
«Те, кто особенно пушили свои хвосты и били кулаками в грудь: “Я все сама!” Респект. Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? Может садик помогал или Школа?» — отвечала Диброва.
Полина Диброва младше своего мужа на 30 лет — в ноябре телеведущему исполнится 60. Пара поженилась в 2009 году. У них три сына — старший Александр, который появился на свет в 2010 году, средний сын Федор, родившийся спустя три года и младший Илья, который в этом году отпразднует трехлетие.