Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения

Финал конкурса Евровидение пройдет в Тель-Авиве в субботу. Россию в финале представляет Сергей Лазарев с композицией Scream.
Во время загрузки произошла ошибка.
Шиш догонишь
В удмуртском селе Бураново бабушки встречают гостей в доме Галины Коневой. В нем всего одна большая комната, которая служит и спальней, и гостиной. Скромный ремонт: еще советские стеллажи и столы, на стене висит ковер. Правый угол занимают иконы, а на стульях и диванах лежат вязаные узорчатые коврики. Напротив стоит плазменный телевизор. Известность хозяйки дома выдают многочисленные фотографии с концертов, награды, бейджи участников, афиши выступлений «Бурановских бабушек».
Мы так боялись на отборочных в Москве. Когда мы стали первыми, то мы поняли, что теперь еще больше ответственности над нами висит. Перед Россией не надо опозориться.
«Ольга Николаевна все смеется, как мы там кричали. Музыку в ухо нам в последний день сделали, до этого мы даже не видали, чтоб такое было. Мы привыкли друг друга слышать, а тут не слышим. Нам страшно было», — рассказывает Граня Байсарова.
Бабушки вспоминают, что подсчет голосов в финале проходил поздно ночью. Все участники нервничали и переживали, а бабушки устали и хотели спать.
«В начале говорят, что мы четвертые. Надо смотреть. Потом мы стали третьими. Вторые. Первая от нас далеко ушла, а третья от нас далеко отстала. Я говорю: “Шиш догонишь ты нас”. В шесть утра вернулись домой и давай пировать», — вспоминает Конева.
На «Евровидении» в 2012 году победила участница из Швеции Лорин с песней Euphoria. Как рассказывают бабушки, они с ней за время конкурса подружились, хотя и не знали языка.
«Шведка хороша была. Когда второй раз встретились на другом концерте, я ей носки привезла. «Видишь, ты босиком выступаешь, чтобы ноги не мерзли, надевай носки». И надела ей носки, она поняла. И дала ей наш удмуртский бальзам, который только у нас — «Италмас», — рассказывает Конева.
Во время загрузки произошла ошибка.
Лазареву придется бороться
Как признаются бабушки, им тогда казалось, что их выступление на Евровидении никто не смотрит.
«А кто будет нас смотреть? А потом многие сказали, что болели за нас. Пожалели, наверное, нас. Таких старух не было еще», — смеется Байсарова.
Бабушки рассказывают, что за семь лет смотрели каждое Евровидение, интересовались конкурсантами. Правда, сами второй раз участвовать не хотят — «возраст уже не тот». А Сергею Лазареву, который поехал на Евровидение во второй раз, желают удачи.
Вот Сергею Лазареву мы удачи пожелали. Видеоклип ему послали. Я слушала, смотрела клип. Хорошо поет он, но таких певцов будет много. Бороться надо будет. Когда мы пели, таких певцов, как мы, не было. Не было никого в лаптях.
Храм в Бураново
«Как-то из Санкт-Петербурга приехали журналисты и спрашивают: «А что это, бабушка, у вас не евроремонт? Это было летом. Я ему сказала: «Айда, сынок, в огород. Видишь, блестит? У нас там евро». Из моего огорода верхушка храма видна. Мы же это строим от души. Если бы не от души, то мы бы эти гонорары все разделили. И храма не было бы и у нас в комнатах было бы евро», — рассказывает Галина Конева.
Храм Святой Троицы в селе Бураново, строительство которого финансировали бабушки, работает уже четыре года.
На строительство не хватает, мы потихонечку зарабатываем. А кто еще это делать будет? Концерты даем, деньги получаем и в строительство вкладываем. Десять тысяч рублей дают — едем выступать. И когда пять дают, тоже едем. Не валяются же они на дороге.
В прошлом году бабушки начали вкладывать деньги в строительство дома милосердия при храме. Они с гордостью рассказывают, что у дома милосердия уже есть фундамент, баня и два теплых туалета. В будущем там будет двухэтажный дом, где смогут жить 20 человек. Принимать будут пожилых, одиноких и больных людей, за которыми некому ухаживать.
«Одну бабушку уже привезли, она там живет. Она жила в пятиэтажном доме без лифта. После двух инсультов. Это наша очень близкая подруга уже очень давно. Постройке дома помогает. Сейчас она живет, так пенсию отдает храму: за отопление платит, за еду платит и на строительство отдает еще. Это первая посетительница будет, первая жительница», — говорит Галина Николаевна.
Новая жизнь с новым названием
Солистки, выступавшие на Евровидении, в 2014 отказались продлевать контракт с продюсером коллектива, поэтому выступать под названием «Бурановские бабушки» больше не могут. Под этим названием гастролирует новый состав.
«Мы сейчас называемся «Бабушки из Бураново», но это на объявлении только так пишут. А после объявления выходим, и все говорят «бурановские бабушки». Или еще объявляют: «Это настоящие бурановские бабушки», — рассказывает Галина Николаевна.
Бабушки признаются, что после случившегося их стали больше звать в районные центры, они давали по два, а иногда даже три концерта в одном населенном пункте. А в Бураново теперь есть своя развлекательная программа для туристов.
«Мы встречаем, клубные работники стряпают перепечи, чай травяной, и их угощают. А мы фотографируемся. Выступаем, показываем кино о нас. За нами выросли уже другие пенсионеры, они нам помогают петь. Они танцы приготовили. У них много-много танцев. И костюмов они много шили и все за свои деньги. На каждый танец они меняют одежду», — говорят бабушки.
Почти половине из восьми вокалисток «Бабушек из Бураново» более 80 лет, самой молодой исполнительнице Ольге Туктаревой чуть больше 50 лет.
Сейчас коллектив поставил себе цель — выступать, пока не закончат строительство дома милосердия. «А когда мы не сможем уже ездить, то мы надеемся, что молодые продолжат наш путь», — говорит Галина Николаевна.