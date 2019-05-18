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12:56 (мск), источник: ТАСС

Мэр Екатеринбурга сообщил, что проведение референдума по храму обойдется дороже, чем опрос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/ — Как отметил Александр Высокинский, стоимость будет выше в десять раз.

Источник: РИА "Новости"

Стоимость проведения референдума о строительстве храма в Екатеринбурге составит 120−130 млн рублей, что в десять раз дороже организации опроса. Соответствующие оценки высказал мэр города Александр Высокинский во время встречи с участниками несогласованных акций в городской администрации.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. На данный момент администрация Екатеринбурга прорабатывает моменты организации опроса. В субботу в мэрии Екатеринбурга проходит встреча главы города Александра Высокинского с 60 участниками несогласованных акций.

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Общественники настаивают на проведении в городе референдума по вопросу строительства храма.

«Референдум обойдется в 120−130 млн рублей, опрос — в 8−12 млн рублей», — сказал Высокинский. «Если мы начнем готовить референдум, то уйдем на конец года. До этого времени будем в ситуации разделенного общества. А опрос позволит сделать все достаточно быстро», — добавил мэр.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, также присутствующий на встрече, предложил просчитать минимальные и максимальные сроки, которые потребуются для подготовки проведения как референдума, так и опроса. «Для того чтобы принять взвешенное решение, которое устроило бы всех, нужно просчитать, посмотреть, подготовиться», — добавил он.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций.

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