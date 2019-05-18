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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стало известно, когда люди начали употреблять крахмал

И как это повлияло на их гены.

Источник: Wits University

Древние люди начали употреблять в пищу содержащие крахмал корни и клубни растений еще около 120 тысяч лет назад.

К такому выводу пришли ученые, которые изучили обугленные остатки пищи из очагов в пещерах реки Класис в Южной Африке. Ранние Homo sapiens здесь обитали уже 120 тысяч лет назад. В остатках их пищи были найдены фрагменты растительной паренхимы — запасающей ткани, которая служит для отложения крахмала в клубнях, луковицах и корневищах растений.

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Это самые ранние археологические свидетельства употребления крахмала в пищу людьми современного типа. Новое исследование опубликовано в Journal of Human Evolution.

Открытие интересно не только с точки зрения археологии, но и генетики. Ученым удалось подтвердить гипотезу о том, что генные мутации, в результате которых человеческий организм научился хорошо справляться с расщеплением крахмала, были связаны с переходом на «крахмальную диету».

Люди, обитавшие 65−120 тысяч лет назад в пещерах Класис, умели делать каменные орудия и хорошо охотились. Но вместе с этим они добывали и готовили клубни, луковицы и корни, что делало их «экологическими гениями», которые использовали все возможности окружающей среды, говорят исследователи. Они употребляли в пищу растения, рыбу, моллюски, мелких и крупных животных, то есть питались очень разнообразно.

Анна Лысенко

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