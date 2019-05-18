17:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Американского писателя, предпринимателя и
Издание опубликовало расследование, в котором опирается на заявления людей, которые ранее работали на коучера, а также на внутренние документы, записи и интервью с поклонниками и инсайдерами. Расследование журналистов длилось в течение года.
«Проведенное BuzzFeed расследование демонстрирует, как Роббинс жестоко обращался со своими жертвами, подвергал их нетрадиционным и потенциально опасным техникам. Бывшие поклонницы и штатные работники обвинили его в неуместном сексуальном поведении», — сообщает портал.
Еще две женщины, которые были его помощниками, утверждают, что Тони Роббинс хотел работать с ними наедине, «когда он был голым в гостиничном номере или в душе». Пятая женщина рассказала, что ее уволили после того, как она вступила с господином Роббинсом в сексуальные отношения. Отмечается, что все события, описанные женщинами, происходили в 1990-х -начале 2000-х годов. Также два бывших телохронителя Тони Роббинса рассказали, что он отправлял их в зрительский зал для поиска «привлекательных женщин». Две женщины, которые «видели или пережили это» подтвердили их слова.
Сам коучер, позицию которого приводят его адвокаты в письме изданию, утверждает, что не участвовал в
Кроме того, записи свидетельствуют о том, что господин Роббинс позволял себе «развязные грубые тирады» в отношении людей, переживших изнасилование или домашнее насилие. В 2018 году он обвинил одну женщину во лжи, когда она рассказала, что ее муж был жесток с ней. «Он терпит вас, когда вы ведете себя как сумасшедшая стерва?» — приводит его слова BuzzFeed.
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