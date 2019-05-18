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17:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Американского писателя, предпринимателя и бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах его бывшие последовательницы и помощницы, об этом сообщает портал BuzzFeed.

Источник: AFP 2019

Издание опубликовало расследование, в котором опирается на заявления людей, которые ранее работали на коучера, а также на внутренние документы, записи и интервью с поклонниками и инсайдерами. Расследование журналистов длилось в течение года.

«Проведенное BuzzFeed расследование демонстрирует, как Роббинс жестоко обращался со своими жертвами, подвергал их нетрадиционным и потенциально опасным техникам. Бывшие поклонницы и штатные работники обвинили его в неуместном сексуальном поведении», — сообщает портал.

Две работавшие на господина Роббинса женщины заявили изданию, что бизнес-тренер «сексуально преследовал» их, хотя они и давали ему понять, что не заинтересованы в отношениях с ним.
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Еще две женщины, которые были его помощниками, утверждают, что Тони Роббинс хотел работать с ними наедине, «когда он был голым в гостиничном номере или в душе». Пятая женщина рассказала, что ее уволили после того, как она вступила с господином Роббинсом в сексуальные отношения. Отмечается, что все события, описанные женщинами, происходили в 1990-х -начале 2000-х годов. Также два бывших телохронителя Тони Роббинса рассказали, что он отправлял их в зрительский зал для поиска «привлекательных женщин». Две женщины, которые «видели или пережили это» подтвердили их слова.

Сам коучер, позицию которого приводят его адвокаты в письме изданию, утверждает, что не участвовал в каком-либо «систематическом отборе кого-то из своей аудитории для интимных контактов», а также не был «намеренно обнаженным» перед своими сотрудниками. «Мистер Роббинс не помнит, был ли он в какой-либо мере раздет в разное время дома или в гостинице, когда работал, одеваясь или принимая душ, и присутствовал ли в это время личный помощник», — говорится в письме.

Также в нем указано, что Тони Роббинс «признает, что совершил ошибки во взаимоотношениях и других аспектах своей жизни», но не вел себя так, как описывают собеседники портала.

Кроме того, записи свидетельствуют о том, что господин Роббинс позволял себе «развязные грубые тирады» в отношении людей, переживших изнасилование или домашнее насилие. В 2018 году он обвинил одну женщину во лжи, когда она рассказала, что ее муж был жесток с ней. «Он терпит вас, когда вы ведете себя как сумасшедшая стерва?» — приводит его слова BuzzFeed.

В августе прошлого года в СК «Олимпийский» в Москве состоялся семинар бизнес-тренера. В зале собрались более 26 тыс. человек. В Москву лайф-коуча, клиентами которого в разное время становились Опра Уинфри, Нельсон Мандела, Франсуа Миттеран и многие другие, привезла бизнес-школа «Синергия». Стоимость билетов варьировалась от 17 тыс. до 500 тыс. руб.

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