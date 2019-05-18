Белорусское жюри отстранили от финала Евровидения

Причиной стало разглашение оценок коллегии. Члены жюри сами рассказали журналистам, кому они раздавали свои баллы во время первого полуфинала. Правила конкурса запрещают разглашение таких деталей до завершения финального шоу. В состав жюри от Белоруссии на Евровидении-2019 входили Валерий Пригун, Ангелина Микульская, Ольга Рыжикова, Артем Михаленко и Анастасия Тиханович.
Eurovoix отмечает, что как распределятся баллы от Белоруссии, решится по итогам зрительского голосования.
Белоруссию на конкурсе представляет 16-летняя Зина Куприянович, выступающая под псевдонимом ZENA.
Финал «Евровидения-2019» пройдет в субботу вечером в Тель-Авиве, где исполнители от 26 стран поборются за победу в популярном конкурсе. Россию представит Сергей Лазарев который выступит под пятым номером с песней Scream.