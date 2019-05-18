18 мая, источник: Комсомольская правда
Варум назвала времена СССР 70-летним рабством
Анжелика Варум назвала период СССР 70-летним рабством. Певица заявила об этом, рассуждая о лихих 90-х, когда музыканты получили полную свободу.
«Леонид Агутин и “Отпетые Мошенники” “В 90-х” — отличная работа!» — начала свой монолог Анжелика Варум, комментируя новый клип супруга. Размышления о прошлом певица сопроводила фотографией мужа в компании группы «Отпетые мошенники». К слову, в конце 90-х у Агутина и трио вышел хит «Граница», а на днях они выпустили новый клип.
Певица призналась, что спустя годы она с супругом может только улыбнуться, вспоминая те времена. Артисты тогда были молоды и полны сил. «Свобода, свалившаяся нам на голову,
Она не стала уточнять, о каких разочарованиях идет речь, однако отметила: «Этот невероятный спектр эмоций после 70-летнего рабства многим оказался не по силам. В любом случае это наше время, и мы выжили», — констатировала звезда.
Cообщение Анжелики Варум спровоцировало неоднозначную реакцию поклонников. Пользователи принялись активно делиться воспоминаниями о лихих 90х. Некоторых слова певицы о «70-летнем рабстве» возмутили, другие же заявили, что согласны с мнением звезды.
Анжелика оставила комментарии фолловеров без ответа.